Landstraße: Entenbabys suchen im Innenhof Schutz und kämpfen ums Überleben

Ein Innenhof in der Landstraße erlebt derzeit Märchen und Tragödie zugleich. Dort hat eine Ente Küken schlüpfen lassen – diese kämpfen nun ums Überleben.



WIEN/LANDSTRAßE. Der bezaubernde Innenhof in der Kolonitzgasse gehört wohl zu den schönsten Rückzugsorten in der Landstraße, wenn nicht ganz Wien. Auf einer kleinen Grünfläche zwischen Bäumen und Sträuchern befindet sich ein Pavillon und ein Teich, der von Schilf gesäumt ist und einen Hauch von Natur in das städtische Leben bringt.

Im Frühling fand ein spezieller tierischer Besuch statt, der die Ruhe in diesem kleinen Paradies auf den Kopf stellte. Der Teich wird in den Sommermonaten regelmäßig zum Zwischenstopp für Enten, die auf ihrer Reise möglicherweise in wärmere Gefilde wie Afrika sind. Doch in diesem Jahr blieb ein Entenpärchen zurück, und aus dieser Begegnung entstand eine unerwartete Familiengeschichte.

Enten gönnen sich Pause



Als die Ente Mitte Juni sechs kleine Küken ins Leben brachte, verwandelte sich der Innenhof in ein lebendiges Stück Natur. Die Küken watschelten fröhlich im Teich, erkundeten die Wiese und versteckten sich schüchtern unter den Flügeln ihrer Mutter. Die Bewohner des Hauses waren begeistert von dem Anblick und die Stille des Hoffens und Staunens wurde von regelmäßigen Besuchen abgelöst. Aus Smalltalk in der Nachbarschaft entstanden lebhafte Gespräche über die kleinen Enten, die nun den Garten für sich in Anspruch genommen hatten.

Natur kennt keine Gnade



Leider währte die Freude nur kurz. Was begann als eine Geschichte des Lebens, verwandelte sich nach und nach in eine tragische Realität. Die Anzahl der Küken sank rapide; zunächst waren es sechs, dann fünf, schließlich vier und gar nur zwei. Die Bewohner erlebten hautnah die brutale Realität der Tierwelt, in der hungrige Räuber wie Raben, Ratten und Marder oft in den eigenen Gärten auf Beute lauern.

Die zuständige Magistratsabteilung für Wildtiere wurde konsultiert, doch sie konnte keine Hilfe anbieten. Stattdessen wurde in der Nachbarschaft Angst und Trauer thematisiert, besonders bei den Kindern, die die zarte Natur selbst erleben und ihren Verlust verarbeiten mussten. Eine Mutter berichtete, dass ihre Tochter sich nicht mehr in den Garten traute – und das ist nachvollziehbar. Die Verletzlichkeit der Tierwelt stellte für viele Anwohner eine emotionale Herausforderung dar.

Doch es gibt Hoffnung. Das letzte Küken, ein tapferes kleines Wesen, watschelt weiterhin durch den Innenhof und zeigt einen unerschütterlichen Überlebenswillen. Die Gemeinschaft blickt gespannt auf das kleine Entlein, das nun seit über zwei Wochen allein seine Runden dreht. Vielleicht wird dieses dramatische Kapitel in der Zukunft in ein glückliches Ende umschlagen – dass das Küken eines Tages seine Flügel ausstreckt und in die Freiheit fliegt.

