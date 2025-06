Landstraße: Obdachloser Seriendieb dank georteter Kopfhörer gefasst

Am Samstagvormittag konnte ein Seriendieb mit georteten Kopfhörern gefunden werden. Der Obdachlose hatte eine „große Menge“ an Diebesgut bei sich und wurde daraufhin festgenommen.

WIEN/LANDSTRASSE/FAVORITEN. Dank der Ortung gestohlener kopfhörern gelang es der Polizei, am Samstagvormittag einen mutmaßlichen Seriendieb in einem Obdachlosenheim im 3. Bezirk zu fassen.

Was ist passiert? Am Freitag wurde einer 19-Jährigen in der Innenstadt die Handtasche gestohlen. Stunden später konnte sie ihre kabellosen Kopfhörer, die sich in der Handtasche befunden hatten, orten. Das Signal führte, so die Polizei, zur Unterkunft für obdachlose Personen auf der Landstraße, woraufhin die Polizei alarmiert wurde.

Die Beamten begaben sich umgehend zum Einsatzort und lokalisierten das Signal im Zimmer eines 32-Jährigen. Der Mann zeigte sich unkooperativ und aggressiv und soll versucht haben, einen Polizisten mit seinem Ellenbogen zu schlagen. Daraufhin wurde er festgenommen.

Diebesgut im Zimmer gefunden

In seinem Zimmer entdeckten die Einsatzkräfte eine erhebliche Menge an Diebesgut, darunter kabellose Kopfhörer, ein Tablet, eine hochwertige Markenhandtasche und weitere Wertsachen. Von der gestohlenen Handtasche des Vortages sowie der darin befindlichen Geldbörse und Kopfhörern war jedoch keine Spur zu finden. Es wird vermutet, dass der Verdächtige das Diebesgut kurz vor Eintreffen der Polizei aus dem Fenster geworfen hat.

Wenig später konnten die Kopfhörer erneut geortet werden, diesmal im 10. Bezirk, jedoch verlief die Fahndung bislang ergebnislos. „Einige persönliche Gegenstände konnten der 19-Jährigen zurückgegeben werden. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Der Beschuldigte verweigerte bei der Einvernahme die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt“, erklärte ein Polizeisprecher am Sonntag.





Weitere Einsätze in Wien:

Die Polizei wird weiterhin aktiv gegen die Zunahme von Diebstählen in der Stadt vorgehen. Die Kriminalitätsrate in Wien hat in den letzten Jahren Schwankungen unterlegen, wobei zahlreiche Präventionsmaßnahmen und Sicherheitsinitiativen der Stadtverwaltung und der Polizei ergriffen wurden, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken.