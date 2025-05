Landstraße-Projekt: Schulzentrum Ungargasse sammelt 230 Kilogramm Abfall

Die Entsorgung von Elektrogeräten und Altbatterien stellt eine große Herausforderung dar, insbesondere in städtischen Gebieten, wo es möglicherweise nicht ausreichend Entsorgungsstellen gibt. Um das Bewusstsein für die richtige Entsorgung zu schärfen und das Thema Kreislaufwirtschaft zu fördern, wurden im Schulzentrum Ungargasse spezielle Projekttage organisiert.

WIEN/LANDSTRASSE. In Zusammenarbeit mit der Elektrogeräte-Koordinierungsstelle Austria GmbH (EAK) und der MA48 – Abfallwirtschaft, veranstaltete das Schulzentrum Ungargasse außergewöhnliche Projekttage mit dem Fokus auf die „Richtige Sammlung von Elektrogeräten und Altbatterien“.

Obwohl das Thema auf den ersten Blick wenig aufregend erscheinen mag, bot die Veranstaltung in fünf Tagen eine Fülle an Wissen und praktischen Erfahrungen. Schülerinnen und Schüler aus zwölf Klassen nahmen aktiv an Workshops teil und besuchten Exkursionen zum Mistplatz Inzersdorf. Dort standen Abfallberater der MA48 den jungen Leuten als Experten zur Seite und vermittelten wertvolle Informationen zur Sammlung und Verwertung von Elektroschrott.

Über 450 alte Geräte gesammelt

Das Highlight dieser Projekttage war ein Wettbewerb zwischen den Klassen, bei dem die drei Klassen, die die meisten Altgeräte mit in die Schule brachten, um Geldpreise für ihr umweltbewusstes Engagement konkurrierten. In diesem Rahmen kamen über 450 Elektroaltgeräte zusammen, die zusammen ein Gewicht von 230 Kilogramm ausmachten. Diese wurden von den Schülern und Lehrern zur Ungargasse gebracht und schließlich fachgerecht am Mistplatz in Inzersdorf entsorgt.

„Durch diese Initiative haben die Schülerinnen und Schüler einen entscheidenden Beitrag geleistet. So konnten zahlreiche Rohstoffe bewahrt und wieder in den Produktzyklus integriert werden“, erklärte Elisabeth Giehser, Geschäftsführerin der EAK. Die Verwertung von Elektroschrott ist nicht nur aus ökologischer Sicht wichtig, sondern trägt auch zur Rohstoffsicherung bei, da in vielen Elektrogeräten wertvolle Materialien enthalten sind. Laut Schätzungen konnten im Jahr 2020 in der EU rund 12 Millionen Tonnen Elektroschrott generiert werden, wovon nur ein Bruchteil recycelt wurde.

Auch der Bezirksvorsteher Erich Hohenberger (SPÖ) zeigte sich begeistert von den erstklassigen Projekttagen im 3. Bezirk: „Ich freue mich, dass ein so spannendes Kreislaufwirtschaftsprojekt im Schulzentrum Ungargasse durchgeführt wurde. Solche Initiativen sind entscheidend, um das Umweltbewusstsein der Jüngeren zu schärfen.“

