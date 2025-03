Landstraße: Unbekannte verwüsten Telefonzelle und beschädigen Fenster

Nach einer besorgniserregenden Vandalismuswelle in der Donaustadt zu Beginn der Woche wurde auch in der Landstraße ein ähnlicher Vorfall gemeldet. Eine Telefonzelle, eine Autoscheibe sowie mehrere Fenster wurden beschädigt, wie ein Bezirksrat der FPÖ gegenüber MeinBezirk berichtete. WIEN/LANDSTRASSE. Zu Beginn der Woche erlebte die Donaustadt einen massiven Anstieg an Vandalismus, bei dem zahlreiche Fahrzeuge erheblichen Schaden erlitten. MeinBezirk berichtete: 84 Fahrzeuge wurden über Nacht in der Donaustadt beschädigt, was sowohl die Anwohner als auch die Behörden alarmierte. Ähnlich destruktiv verlief auch das vergangene Wochenende im oberen Reisnerviertel in der Landstraße. Hier wurden das Glas einer Telefonzelle, die Scheibe eines Autos sowie mehrere Fenster zertrümmert. Die Autoscheibe wurde in der Reisnerstraße demoliert, während eine Telefonzelle am Rennweg ebenfalls verwüstet wurde. Betroffen war zudem ein Fenster des Hauses der Nonnen von Sacre Coeur sowie ein Haustor und ein Schaufenster. Diese Vorfälle wurden von besorgten Anwohnern dem FPÖ-Bezirksrat Werner Grebner gemeldet. Siehe auch Wien: Perfektes Wetter für einen Sonntagsspaziergang Wiederholtes Vandalismusproblem seit Ende 2022 Grebner äußerte gegenüber MeinBezirk die Hoffnung, dass der oder die Täter schnell gefasst werden, um den Betroffenen nicht noch zusätzlich die Last der Kosten für die Schäden aufzubürden. „Wie wir von einigen Anwohnern erfahren haben, sind solche Vandalenakte in dieser Gegend kein Einzelfall und oft ohne Meldung an die Polizei und in den Medien geblieben“, zeigte sich Grebner indigniert über die wiederholten Vorfälle. MeinBezirk wandte sich an die örtliche Polizei, um Informationen zu den Vorfällen zu erhalten. Obwohl die Polizei bestätigte, keine Meldungen zu den Vorfällen zu haben, äußerte man den Verdacht, dass eine Gruppe von Vandalen, die bereits Ende 2022 in der Landstraße aktiv war, hinter diesen Taten stecken könnte. Es wird überprüft, ob ein Zusammenhang zu den Ereignissen des vergangenen Wochenendes besteht. Siehe auch Sautergasse: Das Nachtzentrum Obdach zieht eine Bilanz der ersten Monate Das könnte dich auch interessieren: Zwei Gründerzeithäuser modern renoviert

