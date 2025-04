Landstraße: Zugbegleiter findet Zuflucht in der Zugführerkabine vor Passagier

Am Freitag, dem 18. April 2023, ereignete sich am Bahnhof Wien-Mitte eine bedrohliche Situation, als ein Zugbegleiter in die Kabine des Zugführers flüchten musste, nachdem ein Fahrgast ihn mit einem Messer bedroht hatte.

WIEN/LANDSTRAßE. Am Karfreitag wurden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Landstraße gegen 18 Uhr zu einem Bahnsteig im Bahnhof Wien-Mitte gerufen, nachdem ein Mann mit einem Messer einen Zugbegleiter angegriffen haben soll. Der Vorfall macht auf die zunehmenden Spannungen und Aggressionen im öffentlichen Verkehr aufmerksam, die in den letzten Jahren in Wien zugenommen haben.

Als die Polizei am Bahnsteig eintraf, hatte sich der 25-jährige Zugbegleiter bereits in Sicherheit gebracht, indem er in die Kabine des Zugführers flüchtete. Sicherheitsmaßnahmen in öffentlichen Verkehrsmitteln sind von großer Bedeutung geworden, da laut Berichten der ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) die Zahl der Übergriffe auf Mitarbeiter im Bahnverkehr in den letzten Jahren gestiegen ist.

Sachverhalt aus der Sicherheit beschrieben

Um den Beamten Informationen über den Vorfall mitzuteilen, gab der Zugbegleiter aus dem Schutz der Kabine einen Bericht ab. Durch ein Fenster erklärte er, dass er einen Fahrgast aus dem Zug verwiesen hatte, da dieser kein gültiges Ticket vorzeigen konnte. Diese Situation eskalierte, als der Fahrgast aggressiv reagierte, begleitete den Zugbegleiter zur Kabine und drohte ihm mit dem Tod.

Der Vorfall eskalierte weiter, als der 39-jährige Fahrgast immer wieder gegen die Tür der Kabine schlug, während der Zugbegleiter darin Schutz suchte. Dies stellte eine erhebliche Bedrohung für die Sicherheit des Zugpersonals dar und erforderte umgehendes polizeiliches Eingreifen.

Nach dem Eintreffen der Polizei bestiegen die Beamten den Zug und forderten den Tatverdächtigen auf, seine Taschen zu leeren. Der Mann zog daraufhin ein Cuttermesser aus seiner Hosentasche und warf es auf den Boden. Aufgrund der Bedrohung wurde der 39-Jährige vorläufig festgenommen und das Messer sichergestellt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde gegen ihn ausgesprochen, und er wird wegen gefährlicher Drohung angezeigt.

