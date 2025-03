Landstraßer Hauptstraße: Kulinarische Erlebnisse mit Show-Faktor im „Arizona Burger & Bar“

„Arizona Burger & Bar“ setzt seit Dezember in der Landstraße auf Regionalität, Geschmack und kreative Präsentation. Die Burger-Kreationen sollen zu einem Erlebnis werden.

WIEN/LANDSTRASSE. Mit der Eröffnung von „Arizona Burger & Bar“ im Dezember 2022 hat die Landstraße einen wahren Genuss-Hotspot für Burger-Liebhaber gewonnen. Das Restaurant, das sich in der Landstraßer Hauptstraße 103 befindet, legt großen Wert auf frische, regionale Zutaten und kreative Zubereitung, um nicht nur den Gaumen, sondern auch die Augen seiner Gäste zu erfreuen.

Inhaber Ali Arslan, der bereits ein erfolgreiches Burger-Lokal in der Sechshauser Straße 81/1 im 15. Bezirk betreibt, bringt sein Know-how in die neue Location ein. Hier wird er von Geschäftsführer Joul Cacsire unterstützt, der bereits Erfahrung in der Gastronomie mitbringt. Das eingespielte Team sorgt dafür, dass der Betrieb reibungslos läuft und die Gäste schnell mit den köstlichen Gerichten versorgt werden.

Hausgemachte Burger

Die Speisekarte von „Arizona Burger & Bar“ bietet eine Vielzahl an kreativen Burger-Kreationen, die sowohl traditionelle als auch moderne Geschmäcker ansprechen. Die Burger werden aus hochwertigem, hausgemachtem Rindfleisch, saftigem gegrilltem Hähnchenbrustfilet oder knusprigem Crispy Chicken zubereitet. Highlight sind die einzigartigen Variationen, wie Bacon-Burger, Chili Cheese und Burger mit Erdäpfelpuffern – alles eingebettet zwischen frisch gebackenen Brötchen einer lokalen Bäckerei.

Für Vegetarier gibt es ebenfalls köstliche Optionen wie den klassischen Veggieburger oder einen mediterranen Burger mit Halloumi-Patty. Zudem stehen vielfältige Gerichte zum Teilen auf der Karte und die regelmäßig wechselnden Mittagsmenüs bieten eine attraktive Möglichkeit, die Vielfalt der Küche zu entdecken.

Gerichte als echte Hingucker

Das Ambiente von „Arizona Burger & Bar“ verstärkt das genussvolle Erlebnis zusätzlich. Besonderes Augenmerk wird auf die Präsentation der Speisen gelegt – so sorgt beispielsweise der Einsatz von Trockeneis für eindrucksvolle Raucheffekte. Ein mehrstöckiger Burger, der in geschmolzener Käsesoße gehüllt ist, zieht alle Blicke auf sich und macht die Mahlzeit zu einem wahren Erlebnis.

Das „Arizona Burger & Bar“ hat von Montag bis Samstag von 11 bis 23 Uhr sowie Sonntag und Feiertag von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Reservierungen können telefonisch unter 01/952 41 71 oder per E-Mail an [email protected] erfolgen.

