Lange Nacht der Kirche: Eiskönig serviert „Halleluja-Eis“ am Kircheneck

Charly Temmel hat eine neue Eissorte in sein Angebot aufgenommen. Diese kann bereits während der Langen Nacht der Kirchen am Kircheneck verkostet werden und trägt den passenden Namen „Halleluja-Eis“.

GRAZ. Am Freitag, den 23. Mai, erwarten die Besucher bei der AnsprechBar am Kircheneck nicht nur interessante Gespräche und Getränke. Von 18 bis 20 Uhr wird auch das „Halleluja-Eis“ zur Kostprobe bereitstehen. Diese köstliche Kreation stammt von Eiskünstler Charly Temmel, der zusammen mit Robert Hautz, dem Leiter des Kirchenecks, die Verkostung um 18 Uhr eröffnen wird.

Eissorte des Jahres

Das „Halleluja-Eis“ wird eigens für das Jubiläum „Pilger der Hoffnung“ der Katholischen Kirche hergestellt und basiert auf dem Rezept, das zum Gewinner der europäischen Eissorte des Jahres 2025 gewählt wurde. Mit dieser Kreation verfolgt das Eislabor die Botschaft von Frieden, Gastfreundschaft und dem Teilen — Werte, die auch das Motto der Langen Nacht der Kirchen „wir können #offen“ widerspiegeln. An diesem Abend werden rund 100 Kirchen in Graz und der Steiermark ihre Türen bis in die Nacht geöffnet haben, um ein vielfältiges Programm zu bieten, das die Besucher einlädt, Kirchen und deren Angebote zu entdecken.

Das Halleluja-Eis hat Geschmack nach Nougat, ergänzt durch eine delikate Schokonuss-Note und geröstete Haselnüsse. Charly Temmel spendiert dieses Eis für die Verkostung während der Langen Nacht der Kirchen. Nach der Veranstaltung wird das Halleluja-Eis in das reguläre Sortiment von Temmel-Eis aufgenommen.

Das könnte dich auch interessieren:

– Steirer prägen den Eurovision Song Contest

– VinziWerke beleuchten die Armut von Frauen

– Bohnenkaffee-Liebhaber profitieren von günstigeren Preisen