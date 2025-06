Langes Wochenende: Diese Geschäfte haben an Pfingsten in Wien geöffnet

Hast du am Samstag das Einkaufen verpasst und benötigst Bier, Brot oder vielleicht etwas mehr für das bevorstehende Pfingstfest? Dann bist du hier genau richtig! MeinBezirk hat eine Liste von Geschäften, Bäckereien, Automatenshops und weiteren Anlaufstellen erstellt, die am 8. und 9. Juni geöffnet haben.

WIEN. Das christliche Fest Pfingsten, auch bekannt als Pfingstfest, ist in Österreich ein gesetzlicher Feiertag. In diesem Jahr fällt Pfingsten auf den Sonntag und Montag, den 8. und 9. Juni. Der Pfingstsonntag, als 50. Tag der Osterzeit, ist traditionell ein Tag, an dem die meisten Geschäfte geschlossen bleiben, und auch am Pfingstmontag sind die Türen vieler Läden verriegelt.

Die meisten Wienerinnen und Wiener nutzen den Samstag für ihre Einkäufe, um gut vorbereitet ins verlängerte Wochenende zu starten. Für diejenigen, die dies nicht geschafft haben, stellt MeinBezirk eine nützliche Übersicht offener Geschäfte zur Verfügung.

Billa und Billa Plus

1. Bezirk, Billa Corso im Herrnhuterhaus, Neuer Markt 17, 10 – 20 Uhr

2., Billa am Praterstern, 6 – 22 Uhr

9., Billa am Franz-Josefs-Bahnhof, Julius Tandler Platz 3, 6 – 22 Uhr

15., Billa am Westbahnhof, Europaplatz 1–3, 5.30 – 23 Uhr

Flughafen Wien-Schwechat, Terminal 1: 5.30 – 20 Uhr

Flughafen Wien-Schwechat, Terminal 3: 6 – 22 Uhr

Interspar, Spar und Spar Express

1., Babenbergerstraße 9, 10 – 19 Uhr

3., Interspar Pronto, Wien Mitte, 6 – 23 Uhr

3., Interspar Market Kitchen, Landstraßer Hauptstraße 1b, 6.30 – 18 Uhr

3., Despar Express ENI, Oberzellergasse 2A, 6 – 22 Uhr

9., Spar im AKH, Währinger Gürtel 18–20, 9–19 Uhr

10., Interspar Pronto am Hauptbahnhof, 6–23 Uhr

10., Spar Express, Absberggasse 26, 6 – 22 Uhr

10., Spar Express, Laaerbergstraße 207, 6 – 23 Uhr

11., Spar Express, Kaiser-Ebersdorfer-Straße 48, 6 – 22 Uhr

19., Spar Express, Krottenbachstraße 233: 6 – 22 Uhr

21., Interspar Take Away Franz-Jonas-Platz 6, 7 – 18 Uhr

21., Spar in der Klinik Floridsdorf, Brünner Straße 68–70, 8–18 Uhr

21., Spar Express, Pragerstraße 155, 6 – 24 Uhr

23., Spar Express, Altmannsdorfer Straße 150, 5 – 24 Uhr

Sonstige Geschäfte und Bäckereien

1., Okay Markt, Schottentor, 6 – 21.45 Uhr

2., Okay Reiseproviant am Praterstern, 10 – 23 Uhr

5., Anadolu Backshop, Siebenbrunnengasse 55–57, 8 – 21.30 Uhr

5., Tat Bäckerei, Pilgramgasse 9, 7 – 21 Uhr

9., Uli’s Supermarkt, Latschkagasse 1, 8.30 – 24 Uhr

10., Diwan Backshop, Erlachgasse 96, 6 – 22 Uhr

12., Diwan Backshop, Reschgasse 7, 6 – 22 Uhr

12., Prindl Bäckerei, Jägerstraße 2, 5.30 – 23 Uhr

15., Okay Markt, 5.30 – 23 Uhr

15., U3 Supermarkt, Westbahnhof 1. UG, 7 – 24 Uhr

16., Tat Bäckerei, Lerchenfelder Gürtel 3, 6 – 21.30 Uhr

Automaten – Auswahl

2., Railshop, Praterstern 5, rund um die Uhr

5., Wiener Späti, Straußengasse 13, rund um die Uhr

5., Tip-Top-Frozen, Pilgramgasse 10

6., Primo Automatenshop 24/7, Gumpendorfer Straße 88a, rund um die Uhr

7., 24/7 Shop, Urban-Loritz-Platz 8/1, rund um die Uhr

Zusätzlich bieten Automaten-Shops von Alladean in verschiedenen Bezirken eine breite Auswahl. Die Vorkommen sind unter anderem in:

1., Judengasse 1a

2., Praterstraße 39

3., Erdbergstraße 81

3., Rennweg 38

5., Siebenbrunnenplatz 5

10., Favoritenstraße 76

11., Geiselbergstraße 28

12., Meidlinger Hauptstr. 28

16., Thaliastraße 53

16., Thaliastraße 120–122

17., Hernalser Hauptstraße 92

22., Emichgasse 4

22., Doningasse 12

Mehr Informationen zu Automaten findest du auf der Website automatenfinden.at. Darüber hinaus haben Tankstellen und einige Geschäfte am Flughafen Wien-Schwechat geöffnet. Als praktische Alternativen stehen Online-Supermärkte wie Foodora, Lieferando und Wolt zur Verfügung. Viele Der Mann-, Ströck- und Felber-Filialen halten an Feiertagen ebenfalls geöffnet.

