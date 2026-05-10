LASK bezwingt Salzburg: Tabellenführung und Meisterschaftshoffnungen bis zum Saisonfinale gewahrt

LASK besiegt Salzburg und wahrt Tabellenführung im Meisterschaftsrennen

Der LASK hat in der Meistergruppe der österreichischen Fußball-Bundesliga seine Spitzenposition behauptet. Die Linzer setzten sich am Sonntag zu Hause mit 2:1 gegen Red Bull Salzburg durch und gehen mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf Sturm Graz in die letzte Runde.

Die Entscheidung im Titelkampf ist damit auf den Saisonabschluss vertagt. Sturm Graz gewann parallel in Hartberg mit 4:2 und bleibt engster Verfolger des LASK.

Das Spiel in Linz verfolgten 19.000 Zuschauer. Für den LASK, der als Cupsieger antrat und von Trainer Dietmar Kühbauer betreut wird, war es das letzte Heimspiel der Saison. Im Stadion war auch der Meisterteller der Bundesliga zu sehen, die Fans der Gastgeber präsentierten zudem einen goldenen Meisterteller aus Pappe mit dem LASK-Wappen.

Red Bull Salzburg musste in Linz ohne Kapitän Mads Bistrup auskommen, der wegen einer Wadenverletzung fehlte. In der Anfangsphase hatte Yorbe Vertessen nach einer Flanke von Lainer eine gute Kopfballchance, setzte den Ball aber vorbei. Auf der Gegenseite sorgte Sascha Horvath in der 23. Minute für die erste gefährliche Aktion des LASK, kurz darauf parierte Salzburg-Tormann Alexander Schlager einen Schuss von Modou Cisse.

In der 33. Minute ging der LASK in Führung: Samuel Adeniran köpfelte nach einem per Kopf verlängerten langen Einwurf ins rechte Eck und erzielte damit sein neuntes Saisontor. Nur drei Minuten später erhöhte Kasper Jörgensen auf 2:0, als er einen Abpraller eines Lattenschusses von Andrade aus kurzer Distanz ins lange Kreuzeck verwertete.

Nach der Pause ließ der LASK defensiv laut Bericht nur wenig zu. Bei Salzburg brachte die Einwechslung von Kerim Alajbegovic neue Impulse, er verfehlte in der 70. Minute das lange Eck nur knapp. In der Schlussphase gelang Karim Konate in der 87. Minute nach einem per Kopf verlängerten langen Einwurf der Anschlusstreffer zum 1:2, der jedoch zu spät kam, um die Partie noch zu drehen.

Während des Spiels wurde die Stimmung im Stadion gedämpft, als das 4:2 von Sturm Graz in Hartberg bekannt wurde. Nach dem Schlusspfiff in Linz feierten die LASK-Fans ihre Mannschaft kollektiv und spendeten Standing Ovations.

In der Tabelle liegt der LASK nun zwei Punkte vor Sturm Graz. Bei Punktegleichheit würde der LASK vor den Steirern gereiht werden. Sturm Graz trifft zum Saisonabschluss am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr zu Hause auf Rapid.