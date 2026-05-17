LASK triumphiert nach 61 Jahren erneut: Meisterschaft und Cup-Doppel perfekt!

LASK sichert sich Meistertitel in der Bundesliga

Der LASK hat sich am Sonntag mit einem 3:0-Auswärtssieg bei der Wiener Austria den österreichischen Fußball-Meistertitel gesichert. Der Klub ist damit nach 61 Jahren erneut Meister und feiert wie 1965 das Double.

Die Linzer krönten mit dem Erfolg in der letzten Runde der ADMIRAL Bundesliga eine Saison, in der sie auch das Cupfinale für sich entschieden.

Frühe Chancen und Führung vor der Pause

In der Anfangsphase kamen beide Teams zu Möglichkeiten. Manfred Fischer sorgte in der 6. Minute für die erste Torannäherung der Austria, kurz darauf prüfte Krystof Danek in der 8. Minute Austria-Tormann Samuel Sahin-Radlinger mit einem Distanzschuss. In der 12. Minute verpasste Sasa Kalajdzic eine scharfe Hereingabe von Kasper Jörgensen nur knapp.

Die Hausherren verbuchten in der ersten Hälfte leichte Vorteile und hatten durch einen artistischen Volley-Schuss von Johannes Eggestein in der 27. Minute eine gute Gelegenheit, die LASK-Tormann Lukas Jungwirth von der Linie abwehrte. Insgesamt entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein offener Schlagabtausch mit hoher Intensität.

Die Führung für die Gäste fiel in der 38. Minute: Nach einem weiten Einwurf kam Xavier Mbuyamba am Fünfmeterraum an den Ball und beförderte ihn zum 1:0 über die Linie. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

LASK baut Führung nach der Pause aus

Zu Beginn der zweiten Hälfte stellte der LASK die Weichen endgültig auf Sieg. Nach einem Foul von Samuel Sahin-Radlinger an Sasa Kalajdzic im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Samuel Adeniran verwandelte den Strafstoß in der 49. Minute zum 2:0.

In der 57. Minute war Kalajdzic mit einem Distanzschuss erneut gefährlich, der Ball streifte die Latte. Rund eine Viertelstunde vor dem Ende bereitete Kalajdzic ein weiteres Tor vor: Melayro Bogardo musste den Ball nur noch zum 3:0 einschieben, womit er in der 76. Minute den Endstand herstellte.

Der LASK brachte den klaren Auswärtssieg gegen die Austria ohne Probleme über die Zeit. Beim Schlusspfiff jubelten die Spieler zusammen mit tausenden mitgereisten Fans, die im Auswärtssektor bereits während der Partie mit der Meisterfeier begonnen hatten.

Double perfekt und internationale Spiele für Austria

Mit dem 3:0-Erfolg ist der LASK zum zweiten Mal österreichischer Fußball-Meister und wiederholt damit den Titelgewinn aus dem Jahr 1965. Wie damals holten die Linzer in dieser Saison auch den Cup: Bereits 16 Tage vor dem Meistertitel hatten sie das Cupfinale gegen Altach gewonnen.

Trainer des LASK ist Dietmar Kühbauer, unter dessen Führung die Mannschaft im Oktober übernommen wurde, als sie Tabellenvorletzter war. Im Saisonfinish musste der Klub im Spiel gegen die Austria auf den gesperrten Modou Cisse verzichten; zudem stand Moses Usor nach einer Knieverletzung nicht zur Verfügung. Bei der Wiener Austria fehlte Aleksandar Dragovic wegen einer Sperre nach der fünften Gelben Karte.

Die Austria beendet die Saison als Vierter der Bundesliga und wird in der kommenden Spielzeit international vertreten sein. In Linz verfolgten Tausende Fans das entscheidende Spiel bei einem Public Viewing im Heimstadion auf der Gugl, wo für den Abend ab etwa 20.00 Uhr eine Meisterfeier geplant ist, die live in einem Stream übertragen werden soll.