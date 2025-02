Laufen in Graz: Erfolgreiches drittes Winterrennen der Saison 24/25

Der Grazer Winterrun 2023 ist erfolgreich abgeschlossen: Am Sonntag, dem 23. Februar, versammelten sich erneut zahlreiche Läuferinnen und Läufer am Grazer Stadtstrand, um sich über Distanzen von fünf, zehn, 15 oder 20 Kilometern durch die Stadt Graz zu bewegen.

GRAZ. Mit dem Finale am 23. Februar 2023 ist die Grazer Winterrun-Serie, organisiert von Hikimus und MeinBezirk, in die dritte und letzte Runde der diesjährigen Veranstaltung eingetreten. Das Event zieht sowohl Hobby- als auch professionelle Läufer an und bietet eine gute Gelegenheit, die Fitness auch in den winterlichen Monaten aufrechtzuerhalten. Bei überraschend milden Temperaturen, die fast an Frühling erinnerten, war die Stimmung unter den Teilnehmern besonders heiter.

Strecke entlang der Mur

Wie in den vorherigen Jahren führte die Strecke über den Puchsteg und entlang des Murradwegs, um dann über die Lagergasse zurück zum Ausgangspunkt am Grazer Stadtstrand zu gelangen. Diese idyllische Route bietet nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine malerische Aussicht auf die Mur und die umliegende Natur. Die Wende befand sich an der Auer Welsbach Gasse, und insgesamt über 3.300 Teilnehmer absolvierten die drei Etappen der Winterrun-Serie.

Ergebnisse des dritten Winterruns

Die schnellsten Frauen auf fünf Kilometer:

Monika Peterka (19:24) Julia Bruhn (19:27) Lini Jauk (19:46)

Die schnellsten Männer auf fünf Kilometer:

Markus Hartinger (15:16) Jan Peterka (16:42) Martin Svrcek (17:13)

Die schnellsten Frauen auf zehn Kilometer:

Xenia Zeinzinger (42:02) Christin-Marie Pfandl (42:59) Jasmin Spiegelberg (43:03)

Die schnellsten Männer auf zehn Kilometer:

Thomas Messner (29:34) Marcel Spandl (35:38) Thomas Schnallinger (35:51)

Die schnellsten Frauen auf 15 Kilometer:

Stefanie Baumgartner (1:08:00) Sandra Gieringer (1:10:11) Andrea Sittinger (1:12:50)

Die schnellsten Männer auf 15 Kilometer:

Wilfried Thanner (54:52) Nikolaus Schell (55:18) Florian Kitzmüller (57:31)

Die schnellsten Frauen auf 20 Kilometer:

Brigitte Auer (1:26:56) Teresa Kurzmann (1:28:17) Melanie Charusa (1:32:31)

Die schnellsten Männer auf 20 Kilometer:

Johannes Krondorfer (1:10:19) Manuel Plank (1:13:15) Martin Oswald (1:16:53)

Das könnte dich auch interessieren: