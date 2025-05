Launch 2026: First Look at the New Graz Trams

2026 wird Graz mit 15 neuen Straßenbahnen ausgerüstet. Am Montag besuchte eine Delegation von Stadt und Holding das Alstom-Werk in Wien und sah sich die ersten neuen Garnituren an.





GRAZ. Am Montag fand ein Besuch einer Stadtdelegation in Wien statt, um die erste neu produzierte Flexity-Straßenbahn zu begutachten, die im Alstom-Werk in der Donaustadt hergestellt wird. Ab 2026 werden insgesamt 15 dieser modernen Fahrzeuge in den Linienbetrieb von Graz einsteigen. Diese neue Straßenbahngeneration wird die Fahrgastkapazität um etwa 30 Prozent erhöhen und ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs in der Stadt.

Die neuen Straßenbahnen messen 33,81 Meter in der Länge und bieten Platz für bis zu 200 Fahrgäste, davon 60 Sitz- und 140 Stehplätze. Sechs Doppeltüren sorgen für einen schnellen und effizienten Fahrgastwechsel. Zudem ist der Innenraum durchgehend barrierefrei gestaltet, mit einer Einstiegshöhe von 215 Millimetern, was insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen von Vorteil ist.

Kontaktloses Handyladen in der Bim



Eine der innovativen Neuerungen, die mit den neuen Straßenbahnen eingeführt werden, sind die Handyladestationen. Darüber hinaus werden die Garnituren mit einer erhöhten Anzahl an Plätzen für Rollstühle und Kinderwagen sowie einem nachhaltigen Klimasystem ausgestattet. Sicherheits- und Assistenzsysteme zur Hinderniserkennung sowie ein ECO-Drive-System zur Unterstützung des Fahrpersonals gehören ebenfalls zur technischen Ausstattung. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) unterstrich: „Die neuen Grazer Straßenbahnen sind herausragend – modern, komfortabel und einfach schön.“

Beteiligungsstadtrat Manfred Eber (KPÖ) äußerte sich nüchtern zu den Fortschritten: „Es ist spannend, vor Ort in Wien zu sehen, wie unsere neuen Straßenbahnen Gestalt annehmen. Damit setzen wir einen weiteren Schritt hin zu einem attraktiveren öffentlichen Verkehr in Graz.“

Jährlich steigende Nutzerzahlen im öffentlichen Verkehr



Der Bedarf an einer Erweiterung der Straßenbahnflotte in Graz ist deutlich, wie Mark Perz, Vorstandsdirektor der Holding Graz, erklärt: „Die kontinuierlich steigende Zahl der Öffi-Nutzer wird sich zunächst durch den Zuzug und die veränderten Mobilitätsmuster in der Stadt fortsetzen.“ Die zeitlich gestaffelte Lieferung der neuen Straßenbahnen solle dazu beitragen, die Kapazität um 30 Prozent zu erhöhen. Lilian Meyer, Managing Director von Alstom Österreich, bekräftigte: „Wir sind stolz, dieses innovative Fahrzeug bald an die Holding Graz übergeben zu können.“

