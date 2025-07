Laura erzielt erneut das Double!

Erfolg für Laura Stigger bei den nationalen Mountainbike-Meisterschaften in Ottenschlag

OTTENSCHLAG. Im malerischen Ottenschlag fanden kürzlich die nationalen Meisterschaften im Mountainbiken statt, ein Höhepunkt im österreichischen Radsportkalender. Athleten aus dem ganzen Land kamen zusammen, um in verschiedenen Disziplinen um den Titel zu kämpfen. Allen Blicken richteten sich auf die talentierte Mountainbikerin Laura Stigger, die ihren beeindruckenden Doppelsieg aus dem letzten Jahr wiederholen konnte.

Im Short Track lieferte sich Stigger einen spannenden Wettkampf mit zwei weiteren starken Fahrerinnen: Tamara Wiedmann und Katharina Sadnik. Wiedmann zeigt sich als ernstzunehmende Konkurrentin, während Sadnik aktuell die Disziplinenwertung im U23-Weltcup anführt. Trotz des starken Drucks gelang es Stigger, ihre Konkurrenz souverän hinter sich zu lassen und den ersten Platz zu sichern.

Der Wettkampf setzte sich am nächsten Tag am Roadlberg fort, wo Stigger erneut um den Staatsmeistertitel im Cross Country kämpfte. Auch hier bewies sie ihr herausragendes Können und gewann den Titel erneut, was ihre Position als eine der besten Mountainbikerinnen des Landes festigt.

Laura Stigger, die erst 22 Jahre alt ist, hat sich in den letzten Jahren als eine der führenden Kräfte im österreichischen Mountainbikesport etabliert. Ihre Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene unterstreichen ihr Talent und ihre harte Arbeit. Mit mehreren Medaillen bei UCI-Events und einem starken Ergebnis in der U23-Kategorie wird sie oft als zukünftige Favoritin für die Olympischen Spiele gehandelt.

Insgesamt zeigt die Veranstaltung in Ottenschlag nicht nur die individuelle Leistung von Sportlern wie Stigger, sondern auch die wachsende Popularität und den Erfolg des Mountainbikesports in Österreich. Die Meisterschaften bilden eine Plattform für aufstrebende Athleten und erfahrene Fahrer gleichermaßen, um sich zu messen und ihr Können unter Beweis zu stellen.

Die nächsten großen Ereignisse stehen bereits an, und es bleibt abzuwarten, welche weiteren Geschichten und Leistungen aus der österreichischen Mountainbike-Szene hervorgehen werden. Der Radsport als Ganzes gewinnt immer mehr an Bedeutung, und viele hoffen, dass Athleten wie Stigger diesen Trend weiter vorantreiben werden.





