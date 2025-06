Laut ÖAMTC: Gaza-Demonstration in Wien führt zu Einschränkungen im öffentlichen Verkehr

Am Samstag, dem 28. Juni, findet in Wien eine Großdemo zur Unterstützung Gaza statt, die weitreichende verkehrstechnische Maßnahmen nach sich zieht. Der ÖAMTC erwartet Ringsperren sowie erhebliche Staus, während auch die Öffentlichen Verkehrsmittel (Öffis) eingeschränkt werden.

WIEN. Auf Initiative der Palästinensischen Gemeinde Österreich wird zu einer Demonstration aufgerufen, an der laut Angaben über 40 zivilgesellschaftliche Gruppen teilnehmen werden. Primäres Ziel der Protestaktion ist es, ein sofortiges Ende des Völkermords in Gaza zu fordern. Diese Demonstration ist Teil einer Vielzahl von weltweiten Protesten, die sich in letzter Zeit verstärkt haben, insbesondere angesichts der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten.

Laut Informationen des Mobilitätsclubs ÖAMTC werden rund 5.000 Teilnehmende erwartet. Der Demozug versammelt sich um 15 Uhr am Christian Broda Platz und zieht über die Mariahilfer Straße in Richtung Ringstraße, vorbei am Kunsthistorischen Museum. Das endgültige Ziel ist der Heldenplatz, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist. Unterwegs sind mehrere Zwischenstopps beim Parlament sowie am Ballhausplatz vorgesehen.

Wegen der Demoroute müssen laut dem ÖAMTC mit Staus und Verzögerungen auf dem Ring ab der Wollzeile sowie rund um den Schwarzenbergplatz und den Karlsplatz gerechnet werden. Auch auf der Zweierlinie könnte es in beide Richtungen zwischen Schwarzenbergplatz und Neustiftgasse zu hohen Verkehrsaufkommen kommen.

Betroffene Öffis

Die bevorstehende Protestaktion hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr in Wien. Laut einer Auskunft von Wiener Linien sind zwischen 15 und 21 Uhr folgende Verkehrsmaßnahmen geplant:

Linie 1: Kein Betrieb zwischen Börse und Karlsplatz U. Die Züge Richtung Stefan-Fadinger-Platz wenden an der Börse und fahren über die Strecke der Linie 2 zur Haltestelle Resselgasse (Zustieg am Karlsplatz möglich).

Linie 2: Kein Betrieb zwischen Ring, Volkstheater und Schwarzenbergplatz.

Linie 5: Nur Betrieb zwischen Praterstern U und Josefstädter Straße U.

Linie 71: Nur Betrieb zwischen Kaiserebersdorf, Zinnergasse und Enkplatz.

Linie 13A: Kein Betrieb zwischen Burggasse, Neubaugasse und Esterházygasse.

Linie 57A: Kein Betrieb zwischen Burgring und Haus des Meeres.

Die Wiener Linien betonen, dass die genannten Verkehrsmaßnahmen nicht gleichzeitig in Kraft treten müssen. Je nach Fortschritt der Demonstration und Wiederfreigabe von Strecken werden die betroffenen Linien umgehend normalisiert. Es wird empfohlen, die Lautsprecherdurchsagen, die Anzeigen an den Haltestellen sowie die Echtzeitinformationen in der WienMobil-App und auf www.wienerlinien.at zu beachten.

