Laut Studie: Graz zählt zu den zehn umweltfreundlichsten Städten der Welt

Laut einer internationalen Studie belegt Graz den achten Platz unter den umweltbewusstesten Städten der Welt. Somit ist die steirische Landeshauptstadt die zweitgrünste Stadt Österreichs, direkt hinter Linz.

GRAZ/STEIERMARK. Anlässlich des Weltumwelttages am 5. Juni wurde eine Studie veröffentlicht, die die umweltbewusstesten Städte der Welt ermittelte. Die Analyse, durchgeführt von Compare the Market AU, bewertete 60 Städte anhand wesentlicher Umweltkennzahlen wie Recyclingquote, CO₂-Ausstoß, Anteil erneuerbarer Energien und nachhaltiger Konsumgewohnheiten. Graz erreichte dabei den respektablen achten Platz im internationalen Ranking.

Graz überzeugt insbesondere durch eine hohe Dichte an Second-Hand-Läden, mit über elf Geschäften pro 100.000 Einwohner. Dies wird als Indikator für das Umweltbewusstsein der Bevölkerung gewertet. Auch in Bezug auf die Recyclingquote und den CO₂-Ausstoß kann die Stadt international überzeugen und befindet sich in einer vorbildlichen Position.

Stockholm an der Spitze



Die Studie verwendet sieben Umweltindikatoren, um die umweltfreundlichsten Städte zu klassifizieren. Stockholm führt das Ranking an, gefolgt von Zürich und Glasgow. Die Top-Ten-Liste wird überwiegend von skandinavischen und mitteleuropäischen Städten dominiert, wobei sich kein Mitglied außerhalb Europas befindet.

Rang Stadt Land Gesamtpunktzahl 1 Stockholm Schweden 4.950 2 Zürich Schweiz 4.868 3 Glasgow Vereinigtes Königreich 4.575 4 Kopenhagen Dänemark 4.569 5 Helsinki Finnland 4.031 6 Oslo Norwegen 3.954 7 Linz Österreich 3.827 8 Graz Österreich 3.810 9 München Deutschland 3.759 10 Berlin Deutschland 3.601

Meredith O’Brien, Energieexpertin bei Compare the Market AU, unterstreicht die Notwendigkeit individueller Verantwortung: „Die Stadtverwaltungen müssen aktiv gegen den Klimawandel vorgehen, doch auch jeder Einzelne spielt eine entscheidende Rolle in der Nachhaltigkeit. Es macht einen Unterschied, ob man Einweg-Plastiktüten benutzt oder auf Recycling verzichtet – das Bewusstsein für die Umwelt ist von wesentlicher Bedeutung!“

