Lavendel: Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Küche, Heilkunde und Garten!

Der echte Lavendel (Lavandula angustifolia) ist nicht nur für seinen angenehm aromatischen Duft bekannt, sondern auch als wirksames Heilkraut in der Naturheilkunde. Traditionell wird Lavendel zur Linderung von Schlaflosigkeit, Anspannung, Hautproblemen sowie Verdauungs- und Atemwegserkrankungen eingesetzt. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Lavendel entzündungshemmende Eigenschaften besitzt, Schmerzen lindern kann und sogar krampflösende Effekte hat, was ihn zu einer beliebten Wahl in der Aromatherapie macht.

Lavendelöl:

Die entspannende Wirkung von Lavendelöl kann das Ein- und Durchschlafen erheblich verbessern. Um die beruhigende Wirkung zu nutzen, benötigen Sie einige Tropfen ätherisches Lavendelöl. Diese können auf ein weiches Tuch getropft oder zusammen mit getrocknetem Lavendel in einem Säckchen im Schlafzimmer platziert werden. Der charakteristische Duft fördert nicht nur den Schlaf, sondern wirkt auch stressreduzierend.

Lavendelöl selbst herstellen:

1 EL frische oder getrocknete Lavendelblüten in ein luftdichtes Glasgefäß geben und mit 200 ml Mandel- oder Olivenöl auffüllen. Gut verschließen und an einem dunklen, kühlen Ort für 2-4 Wochen ziehen lassen, dabei regelmäßig schütteln.

Lavendeltee:

Lavendeltee ist eine wohltuende Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Hochwertig biologisch angebauener Lavendel eignet sich hervorragend dazu, den Tee selbst zuzubereiten. Über einen Teelöffel Lavendelblüten (frisch oder getrocknet) kochen Sie heißes Wasser und lassen den Tee für fünf Minuten ziehen, bevor Sie ihn abseihen. Er kann sowohl warm als auch kalt genossen werden.

Lavendeltee selbst herstellen:

1 EL getrocknete Blütenknospen in 250 ml mit kochendem Wasser übergießen und 5-10 Minuten ziehen lassen.

Lavendelbad:

Ein Lavendelbad ist nicht nur entspannend, sondern kann auch bei Erkältungen helfen. Es ist einfach, ein selbstgemachtes Lavendelbad zu kreieren.

Lavendelbad selbst herstellen:

1 Kaffeebecher Meersalz, 2 EL Rosenblütenblätter und 3 EL Lavendelblüten oder 8 Tropfen ätherisches Lavendelöl mit 3 EL Olivenöl vermengen und in das Badewasser geben.

Lavendel zur Abwehr von Insekten:

Lavendel wird häufig als natürliches Insektenschutzmittel verwendet. Zum Beispiel können kleine Stoffsäckchen mit Lavendel gefüllt werden, die in den Kleiderschrank gehängt werden, um Motten fernzuhalten. Bei Outdoor-Aktivitäten kann Lavendelöl direkt auf die Haut oder Kleidung aufgetragen werden, um Insekten abzuwehren. Zudem hält Lavendel im Garten Blattläuse, Ameisen und sogar Wespen fern.

Lavendel in der Küche:

Lavendel hat auch in der Küche seinen Platz und wird gerne in Backwaren, Essig und Öl verwendet. In der französischen Küche ist Lavendel ein wesentlicher Bestandteil von Kräutermischungen wie „Kräuter der Provence“ und verleiht sowohl süßen als auch herzhaften Gerichten ein einzigartiges Aroma.

Lavendelkuchen mit Zitrone:

Zutaten:

300 g Mehl

250 g Zucker

180 g Naturjoghurt

180 ml Speiseöl

1 Prise Salz

1 Pkg. Backpulver

2 Zitronen (Abrieb und Saft)

3 Eier

2 EL fein geschnittene Lavendelblüten