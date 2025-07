„Le passé“ zieht alle Blicke auf sich: Salzburger Festspiele begeistern!

Dabei hatte man den 1987 geborenen Regisseur und seine Theatergruppe „Si vous pouviez lécher mon cœur“ („Wenn Sie mein Herz lecken könnten“) hierzulande bereits schätzen gelernt. Vor zwei Jahren begeisterte er mit dem fünfstündigen Mammutwerk „Extinction“ bei den Wiener Festwochen. Damals untersuchte er den Untergang der (Wiener) Moderne anhand einer radikalen Verschränkung von Arthur Schnitzler und Thomas Bernhard. Diese Koproduktion mit der Berliner Volksbühne war ein wilder Ritt zwischen Noblesse und Nihilismus, Trieb und Tod, der das Publikum fesselte. Auch seine Inszenierungen von Michel Houellebecqs „Elementarteilchen“ oder Roberto Bolanos „2666“ erhielten internationale Aufmerksamkeit und trugen ihm den Titel eines jungen Regie-Stars ein.

Aktuell präsentiert Gosselin jedoch eine Collage aus mehreren Texten des weitgehend unbekannten russischen Autors Leonid Andrejew (1871-1919), die als allzu hermetisch erachtet wird. Die Inszenierung, die kaum nach einigen Stunden in einen Zustand der Ermüdung versetzt, lässt das Publikum am Ende ratlos zurück. Die Handlung spielt hauptsächlich in bürgerlichen Wohnzimmern, und die Live-Bilder werden von Kameras auf eine viel zu hoch gehängte Leinwand projiziert, inklusive englischer und deutscher Übertitel. Diese technische Entscheidung führt im Parkett schnell zu Nackenstarre und hat das Publikum dazu veranlasst, sich zu wünschen, auf dem gesperrten Balkon sitzen zu können, um den möglichen körperlichen Beschwerden am nächsten Morgen zu entkommen.

Im Mittelpunkt steht das Stück „Jekaterina Iwanowa“, das sich um eine fälschlicherweise des Ehebruchs bezichtigte Frau dreht. Ihr eifersüchtiger Mann schießt sie gleich zu Beginn an, was sie in eine seelische und gesellschaftliche Abwärtsspirale stürzt. Diese Dynamik, in der Victoria Quesnel als Jekaterina sich schrittweise dem Abgrund nähert, gleicht einer körperlichen Schmerzerfahrung. Durch die Kombination mit Motiven aus den Erzählungen „Im Nebel“, „Der Abgrund“ und „Die Auferstehung der Toten“ schafft Gosselin ein Bild einer patriarchalen Weltordnung, in der die Gewalt aus den tiefsten Abgründen hervorkommt.

Der zur Schau gestellte Naturalismus, die perfekt austarierte Kameraführung und die repetitive Gewalteskalation führen jedoch schnell zu geistiger Ermüdung. Das Publikum beginnt, sich das gebrochene Chaos eines Frank Castorf herbeizuwünschen. Auch die schrägen Puppenszenen, die mit viel Mühe in die Handlung integriert werden, können hier nicht mehr retten, was verloren scheint. Nach der Pause, nach zweieinhalb Stunden, sind nur noch etwa die Hälfte der Premierengäste zurückgekehrt.

Als krönenden Abschluss erwartet die übriggebliebenen Zuschauer eine physische Grenzerfahrung: Minutenlanges, kaum erträgliches lautes Bassdröhnen vibriert durch den Saal und sorgt für ernsthafte Sorgen um Ohren und Herzrhythmus. Am Ende des langen Abends wird deutlich, dass es wohl einen Grund gibt, warum Leonid Andrejews „Jekaterina Iwanowa“ in den letzten 100 Jahren auf den Bühnen nicht Fuß fassen konnte.

(Von Sonja Harter/APA)

(S E R V I C E – Salzburger Festspiele: „Le passé“ von Leonid Andrejew in einer Adaption von Julien Gosselin, Produktion von Si vous pouviez lécher mon coeur, Tournee-Produktion des Odéon-Théâtre de l’Europe. Mit Guillaume Bachelé, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Carine Goron, Victoria Quesnel, Achille Reggiani und Maxence Vandevelde. Weitere Termine im Salzburger Landestheater: 30. Juli, 1. und 2. August, 18.30 Uhr)

Zusammenfassung

Die Inszenierung von „Jekaterina Iwanowa“ bietet eine interessante, wenn auch ermüdende Auseinandersetzung mit dem Werk von Leonid Andrejew. Während Gosselins Handwerk mehrfach gelobt wird, bleibt die Frage offen, ob die theatrale Umsetzung wirklich den Ansprüchen des Publikums gerecht wird. Es bleibt abzuwarten, ob diese Inszenierung einen bleibenden Eindruck hinterlässt oder schnell in Vergessenheit gerät.