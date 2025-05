Lea Ypi Enthüllt in ‚Rede an Europa‘: Scharfe Kritik an der Migrationspolitik!

Trotz des brisanten Themas blieben Störaktionen während der Veranstaltung aus. Einzig eine Aktivistin in der ersten Reihe des dicht gedrängten Publikums hielt Plakate hoch, auf denen sie eine „Reform des Staatsbürgerschaftsrechts“ forderte. Passend zu der auf Englisch gehaltenen Rede, die Lea Ypi salopp mit „Hi Vienna, hello Europe!“ eröffnete, hielt sie zudem fest: „Austria is not a democracy if we can’t vote“.

Lea Ypi, geboren 1979 in Tirana, ist Professorin für Politische Theorie an der London School of Economics. Mit ihrem Buch „Frei. Erwachsenwerden am Ende der Geschichte“, das in über 35 Sprachen übersetzt wurde und 2022 auch auf Deutsch erschien, beschreibt sie ihre Kindheit in Albanien während der Endphase des Kommunismus. In ihrer Rede verwies sie auf die dramatische Wende, die sie selbst miterlebte: „Gute“ Migranten aus einem Land, das sie an der Ausreise hinderte, wurden plötzlich zu „bösen“ Flüchtlingen, die im Westen nicht mehr einreisen durften. „Beinahe über Nacht erkannte der Staat das Recht auf Ausreise an. Doch es genügte nicht, über einen Pass zu verfügen. Plötzlich waren alle Einschränkungen unserer Bewegungsfreiheit nicht mehr von unserem eigenen Staat, sondern von außen auferlegt.“

Die von der Erste Stiftung initiierte „Rede an Europa“ soll eine grundsätzliche Reflexion über Gegenwart und Zukunft des Kontinents liefern. In den vergangenen Jahren hielten schon namhafte Redner wie:

Timothy Snyder (2019)

Oleksandra Matwijtschuk (2023)

Omri Boehm (2024)

In ihrer Rede bezog sich Ypi auch auf die Denkmäler, die um sie herum standen: die Statue des Aufklärers Gotthold Ephraim Lessing und das von Rachel Whiteread als inverse Bibliothek geschaffene Holocaust-Mahnmal. Lessings „Nathan der Weise“ sei „ein guter Migrant“, weil er die Gesetze der Länder achtet, wohlhabend ist und nicht versucht, sich anderswo niederzulassen, sondern schließlich wieder nach Hause zurückkehrt.

Ypi übte harte Kritik an der migrationspolitischen Praxis des Westens: „Grenzposten, Streifenboote, die Festnahme und Unterdrückung von Migrant:innen – einst von westlichen liberalen Staaten verurteilt, sind sie mittlerweile zur gängigen Praxis geworden. Diese Maßnahmen werden nicht nur toleriert, sondern als Zeichen der Stärke gefeiert.“ Sie stellte fest, dass das System die Verwundbarsten ausgrenzt und die Qualifizierten anzieht, während es gleichzeitig die Grenzen verteidigt, um „unsere Lebensweise“ zu schützen.

Ein „System der selektiven Immigration“, das zwischen nützlichen und unnützen Migranten unterscheidet, fördere Ungleichheit und Ausbeutung. Ypi betonte: „Mit der Migration als Problem abzurechnen, erfordert zu verstehen, dass sie kein Problem an sich darstellt. Es bedeutet, die Normalisierung der Rede von Migration als Problem im politischen Diskurs zu hinterfragen.“ Statistiken zeigen, dass Migrationsströme insgesamt nicht zugenommen haben und Migranten wertvolle Beiträge in ihren Aufnahmeländern leisten.

Migration sei nicht die Quelle des Problems, sondern lediglich ein Symptom einer viel größeren Krise. Ypi rief zur Reflexion über die zunehmend steigenden Hürden für Staatsbürgerschaftserwerb für die ärmsten Schichten auf, während für Superreiche diese oft käuflich sind. Dadurch werde die Demokratie entwertet und Staatsbürgerschaft zu einem Instrument der Unterdrückung umfunktioniert.

Die Abkehr vom Geist der Aufklärung ist „tragisch, aber nicht ganz zufällig. Wir gewöhnen uns zunehmend daran, nicht eigenständig zu denken und den vorherrschenden Trends zu folgen.“ Europas Werte würden „nur sehr wenig bedeuten, wenn sie nur für einige wenige gelten“. Ypi schloss ihre Rede mit der Aufforderung, die Versprechen von Freiheit und Gerechtigkeit aktiv zu verteidigen. Denn: „Migration und die Ungerechtigkeiten, die durch sie zutage treten, stehen an der vordersten Front dieses Kampfes.“

Die Rede Ypis erntete langen und herzlichen Applaus und rief dazu auf, die Herausforderungen, vor denen Europa steht, ernst zu nehmen und aktiv an einer gerechteren Gesellschaft zu arbeiten.