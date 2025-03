Leben retten: Ein Jahrzehnt kostenloser Erste-Hilfe-Trainings an Wiener Schulen

Das Reanimationsprojekt „Ich kann Leben retten!“ an Wiener Schulen feiert sein 10-jähriges Bestehen und hat bereits über 125.000 Kindern lebensrettende Maßnahmen beigebracht. WIEN. Um im Ernstfall Leben zu retten, ist es entscheidend, die richtige Reanimationstechnik zu erlernen. Im Rahmen des Reanimationsprojekts „Ich kann Leben retten!“ wird Schülern in Wiener Schulen praxisorientiertes Wissen vermittelt. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche zu befähigen, bei einem medizinischen Notfall schnell und effektiv zu handeln. In den letzten zehn Jahren hat das Projekt erfolgreich über 125.000 Wienern das nötige Wissen zu lebensrettenden Maßnahmen nahegebracht. Die Projektinitiative erhält kontinuierlich positive Rückmeldungen von Schulen, sodass für das Schuljahr 2024/2025 bereits 1.000 Trainingsplätze gebucht sind. Das unterstreicht das hohe Interesse und die Akzeptanz dieser wichtigen Bildungsmaßnahme in der Wiener Schulgemeinschaft. Siehe auch ÖBB Erreicht Beeindruckenden 4. Platz im Europäischen Vergleich – Hier ist der Grund! „In den letzten zehn Jahren haben wir 125.000 Kinder in Wiener Schulen mit den Reanimationstrainings erreicht. Das Gelernte wird in die Familien getragen und trägt dazu bei, die Überlebensrate bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand signifikant zu erhöhen“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ). Auch Kinder können Leben retten Der zweistündige Workshop vermittelt den Kindern das richtige Verhalten in Notsituationen. Dabei sollen die Schüler lernen, bei einem Notfall nicht zu zögern, sondern sofort aktiv zu werden und die notwendigen Schritte zu unternehmen. Zu den Inhalten des Workshops gehören das Absetzen eines Notrufs, die Handhabung eines Defibrillators sowie das richtige Vorgehen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Siehe auch E-Sport in Wien: Neue exklusive Gaming-Lounge eröffnet! „Wir haben uns in Wien zum Ziel gesetzt, dem plötzlichen Herztod den Kampf anzusagen und Wien zur HERZsichersten Stadt Europas zu machen. Das Engagement für dieses Projekt bringt uns diesem Ziel einen wichtigen Schritt näher“, erklärt Bürgermeister Dr. Michael Ludwig (SPÖ). Die Schulungen werden seit Anbeginn von der Stadt Wien finanziert, und die Sicherstellung der finanziellen Mittel ist auch für die kommenden vier Schuljahre gewährleistet. Das könnte dich auch interessieren: Hunderte Tiere ziehen im Tiergarten Schönbrunn um Zwei schwere Verkehrsunfälle in den Morgenstunden Siehe auch Erschütternde Nachrichten: Rumänischer Staatspräsident Johannis tritt zurück!

