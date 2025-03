Leben und Tod: Kriminalabend bei Bestattung Himmelblau in der Leopoldstadt

Die Bestattung Himmelblau in der Leopoldstadt lädt am 27. März gemeinsam mit dem Literaturverein Sisyphus zu einem spannenden Krimiabend ein, bei dem drei talentierte heimische Autorinnen und Autoren ihre neuesten Werke präsentieren werden.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Am Donnerstag, den 27. März, verwandelt sich die Bestattung Himmelblau in der Heinestraße 43 in Leopoldstadt zu einem einzigartigen Schauplatz für Kriminalliteratur. In einer Zusammenarbeit mit dem Literaturverein Sisyphus wird die besondere Lesung unter dem Titel „Lebensarten – Todesarten“ die Besucher in ihren Bann ziehen. Das Event beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist kostenlos, sodass literaturbegeisterte Menschen die Gelegenheit haben, die Werke der regionalen Schriftsteller hautnah zu erleben.

Die Autorin Sabina Naber wird aus ihrem fesselnden Roman „Leopoldstadt“ lesen, in dem der Chefinspektor Wilhelm Fodor in den 1960er-Jahren einen komplexen Mordfall in Wien aufklären muss. Dieses Buch bietet nicht nur spannende Unterhaltung, sondern auch einen Einblick in die gesellschaftlichen Strukturen der damaligen Zeit. El Awadalla hingegen bringt mit seinem Krimi „Zu viele Putzfrauen“ eine sozialkritische Perspektive in die Lesung, indem er Vorurteile und Misstrauen in einem Wiener Mietshaus thematisiert. Ludwig Roman Fleischer wird mit seinem Werk „Alles Holler oder Das Unterste zum Oberst“ einen weiteren Nervenkitzel der besonderen Art liefern, der die Anwesenden in die Welt der Kriminalität entführt. Um den Abend musikalisch abzurunden, sorgt die Band „The ZEW“ mit ihren eigens komponierten Songs für stimmungsvolle Unterhaltung zwischen den Lesungen.

Zwischen Kultur und Vergänglichkeit

Silvia Vertetics, die Marketing- und PR-Leiterin von Bestattung Himmelblau, betont die Bedeutung solcher kulturellen Veranstaltungen: „Wir freuen uns sehr, unsere Filiale erneut in einen besonderen Schauplatz für Kriminalliteratur zu verwandeln und Literaturfreund:innen bei uns willkommen zu heißen. Diese Events zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie eng Kultur und die Themen Leben und Tod miteinander verzahnt sind.”

Eva Fleischer, Vorsitzende des Literaturvereins Sisyphus, hebt die wertvolle Kooperation mit Bestattung Himmelblau hervor: „In der Kulturbranche hat sich Bestattung Himmelblau einen ausgezeichneten Ruf als Partner für kulturelle Veranstaltungen erarbeitet. Auch eine unserer Autorinnen berichtete begeistert von der herausragenden Organisation und der besonders einladenden Location.“

Im Anschluss an die Lesung sind alle Gäste herzlich eingeladen, den Abend bei kleinen Snacks und Getränken in geselliger Runde ausklingen zu lassen. Zudem besteht die Möglichkeit, signierte Bücher der anwesenden Autorinnen und Autoren zu gewinnen. Interessierte sollten sich bis Montag, den 24. März, per E-Mail an [email protected] anmelden.

