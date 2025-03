Lebensbedrohliche Luftverschmutzung: Ist Ihre Gesundheit in Gefahr?

Die von der WHO empfohlenen Richtwerte für die Luftqualität wurden alarmierend häufig überschritten: Bei 107 von 147 Stickstoffdioxid-Messstellen und bei 73 von 75 PM2,5-Feinstaub-Messstellen in Österreich wurden die Grenzwerte überschritten, wie der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) am Montag in einer Pressemitteilung berichtete. Laut Katharina Jaschinsky, einer Expertin des VCÖ, ist es zwar positiv, dass die Luftverschmutzung in Österreich in den letzten 20 Jahren durch zahlreiche Maßnahmen deutlich zurückgegangen ist, doch die aktuellen Belastungen durch Feinstaub und Stickstoffdioxid stellen nach wie vor ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar.

„Die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Werte werden an den meisten Messstellen in Österreich massiv überschritten“, erklärte Jaschinsky weiter. Trotz der bestehenden Schadstoffgrenzwerte der Europäischen Union, die als unzureichend eingestuft werden, wurde kürzlich eine Reduktion dieser Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid beschlossen. Diese neuen, allerdings immer noch doppelt so hoch wie die WHO-Empfehlungen liegen, treten erst im Jahr 2030 in Kraft.

Messdaten im Detail

PM2,5-Belastung: Der ab 2030 geltende EU-Grenzwert für PM2,5 wurde an 29 von 75 Messstellen überschritten. Die höchste Belastung wurde in Graz festgestellt, mit einem Jahresmittelwert von etwa 16 Mikrogramm PM2,5 pro Kubikmeter Luft, was dreimal so hoch ist, wie von der WHO empfohlen. Weitere Städte, in denen die Werte überschritten wurden, sind: Leibnitz Linz Klagenfurt St. Pölten Wien

Der ab 2030 geltende EU-Grenzwert für PM2,5 wurde an 29 von 75 Messstellen überschritten. Die höchste Belastung wurde in Graz festgestellt, mit einem Jahresmittelwert von etwa 16 Mikrogramm PM2,5 pro Kubikmeter Luft, was dreimal so hoch ist, wie von der WHO empfohlen. Weitere Städte, in denen die Werte überschritten wurden, sind: NO2-Stickstoffdioxid: Der künftige EU-Grenzwert für NO2 wurde an 23 Messstellen überschritten, mit der höchsten Belastung in Vomp an der A12, gefolgt von Graz, Vill, Enns, Linz und Wien am Hietzinger Kai.

Über 50% der Stickoxid-Belastung geht auf den Straßenverkehr zurück, mit Dieselmotoren als Hauptverursacher. Der VCÖ fordert daher die Abschaffung der steuerlichen Begünstigung von Diesel, um die Luftqualität zu erhöhen.

Gesundheitliche Auswirkungen von Luftverschmutzung

Der Umweltmediziner Hans Peter Hutter von der MedUni Wien erklärt: „Autoabgase wie Ultrafeinstaub, Stickstoffdioxid und ähnliche Schadstoffe sind hochgradig gesundheitsschädlich. Bereits vor mehr als einem Jahrzehnt wurde Luftverschmutzung als krebserregend eingestuft.“ Neben Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-Problemen gibt es zunehmend Belege für negative Auswirkungen auf das Gehirn, etwa das Risiko von Demenz. Zudem können Partikel zur Entstehung von Diabetes und Neurodermitis beitragen.

Empfohlene Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität

Um die Luftqualität weiter zu verbessern, sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Erhöhung des Anteils an Elektrofahrzeugen

Durchsetzung von niedrigeren Tempolimits für Fahrzeuge, die sich als kostengünstig und effektiv erwiesen haben.

Beibehaltung der bestehenden IG-L Tempolimits (Luft-Hunderter).

Gegner der geplanten Abschaffung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) für Klein-Lkw.

Zusammenfassung

Die Luftqualität in Österreich bleibt trotz einiger Fortschritte in den letzten zwei Jahrzehnten besorgniserregend. Ein schnelleres Handeln zur Reduzierung von Feinstaub und Stickstoffdioxid ist entscheidend für die Gesundheit der Bevölkerung. Es ist wichtig, geeignete Maßnahmen zu ergreifen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu überarbeiten, um die Luftverschmutzung nachhaltig zu verringern.