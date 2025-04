Lebenslanges Lernen: In der digitalen Ära unerlässlich

Ab Juli 2024 startet mit „Digital Überall“ eine initiierte österreichweite Kampagne zur Förderung digitaler Grundkompetenzen. Im Rahmen dieser Initiative wird das Programm „make the difference“ angeboten, das kostenlose Workshops zu Themen wie Digitalisierung, Internetnutzung und Online-Sicherheit umfasst. Trotz der Relevanz dieser Themen höre ich immer wieder von den Teilnehmer:innen den Satz: „Das brauch ich alles nicht“ oder „Dafür bin ich schon zu alt“.

Lebenslanges Lernen – Eine Notwendigkeit!



In einer Welt, in der digitale Technologien sich rasant weiterentwickeln, ist das Konzept des lebenslangen Lernens unerlässlich. Veränderungen in der Online- und Digitalwelt geschehen nicht nur schnell, sondern auch oft unvorhersehbar. Daher ist es wichtig, hierbei am Ball zu bleiben. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Digitalisierung nur für IT-Experten oder jüngere Generationen von Bedeutung ist. Digitalisierung bedeutet vielmehr, dass wir als Gesellschaft in der Lage sind, mit Entwicklungen vertraut zu bleiben und uns aktiv im digitalen Raum zu bewegen. Ein grundlegendes Verständnis von den Möglichkeiten und Risiken digitaler Technologien ist entscheidend, um im Alltag einfach und sicher navigieren zu können. Es gibt zahlreiche Tools, die uns in unserem digitalen Alltag unterstützen können; wir zeigen Ihnen hilfreiche Tipps und Tricks zur Nutzung, Recherche und sicheren Anwendung im Internet.

Kostenlose Workshops – Ihre Chance zur Weiterbildung



Die „make the difference“-Workshops finden in kleinen Gruppen statt, um sicherzustellen, dass genügend Zeit für individuelle Fragen und praktisches Üben bleibt. Wichtig ist dabei, dass jeder Teilnehmer mit seinem eigenen Gerät arbeitet, um sich am besten zurechtzufinden. Bis Juni 2024 werden diese Workshops von Theres Wögerer angeboten, wobei die drei unterschiedlichen Angebote jeweils 2,5 bis 3 Stunden dauern, inklusive Pausen. Hier beschäftigen wir uns gemeinsam mit Themen, die Ihnen dabei helfen, Ihr Gerät jeden Tag effizienter zu nutzen und sicher im Internet zu navigieren.

Und dann?

Die Anwendung des Erlernten nach dem Workshop ist entscheidend; ohne regelmäßige Übung neigen wir dazu, das Wissen schnell zu vergessen. Um unseren Teilnehmer:innen in diesem Prozess weiter zu unterstützen, werden nach den Workshops im Sommer fortlaufende Lehrgänge zu verschiedenen digitalen Themen angeboten. Diese Reihen erstrecken sich über mehrere Wochen und fördern nicht nur das kontinuierliche Lernen, sondern bieten zudem Raum zum Austausch und zur Klärung von Fragen.

Informationen und Anmeldemöglichkeiten

Alle notwendigen Informationen zu den Workshops, den genauen Terminen und Veranstaltungsorten finden Sie auf der Website https://digital.makethedifference.at.