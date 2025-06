Lebensretter leicht gemacht: So funktioniert das Blutspenden in Wien

Blutspenden spielen eine entscheidende Rolle in der Medizin: In Österreich werden täglich rund 1.000 Blutkonserven benötigt, um Patienten in akuten medizinischen Situationen zu versorgen. Um diese Mengen ständig verfügbar zu halten, ist das Gesundheitssystem stark auf Freiwillige angewiesen, die bereit sind, Blut zu spenden. MeinBezirk hat für dich alle wichtigen Informationen aufbereitet, wo und wann du in Wien Blut spenden kannst.

WIEN. In Notfällen, sei es durch einen Autounfall, während einer Geburt oder bei schweren Erkrankungen, besteht in Österreich alle 90 Sekunden Bedarf an einer Blutkonserve, was etwa 1.000 Einheiten pro Tag entspricht. Um diese Nachfrage abzudecken, ist es unerlässlich, regelmäßig Blut zu sammeln.

In Österreich setzt man auf freiwillige Spenden, die entweder durch spezielle Blutspendeaktionen oder in regelmäßigen Terminen in verschiedenen Rot-Kreuz-Niederlassungen stattfinden. MeinBezirk hat aufgelistet, wo du Blut spenden kannst und welche Voraussetzungen dafür erforderlich sind.

Wer darf spenden?

Laut dem Roten Kreuz sind in Österreich Personen zwischen dem 18. und 70. Geburtstag berechtigt, Blut zu spenden, vorausgesetzt, sie sind gesund und fit. Bei der ersten Spende darf das 60. Lebensjahr jedoch noch nicht vollendet sein. Des Weiteren ist ein Mindestgewicht von 50 Kilogramm erforderlich. Es gibt verschiedene medizinische Gründe, die eine Spende ausschließen können. So müssen Spender über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, um ein Anamnesegespräch führen zu können. Bestimmte Erkrankungen und Reisen in Risikoländer können ebenfalls dazu führen, dass man für eine gewisse Zeit nicht spenden darf.

Ein wichtiger Hinweis: Männer dürfen bis zu viermal pro Jahr Vollblut spenden, während Frauen, intergeschlechtliche und diverse Personen auf drei Spenden pro Jahr limitiert sind. Vor einer Spende wird empfohlen, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und eine ausgewogene Mahlzeit zu genießen. Zudem sollte ein amtlicher Lichtbildausweis, wie ein Reisepass, mitgebracht werden.

Spenden in der ganzen Stadt

Die zentrale Anlaufstelle für Blutspenden in Wien ist die Blutspendezentrale des Roten Kreuzes in der Wiedner Hauptstraße 32 (4. Bezirk), wo an den meisten Tagen Spenden möglich sind. Die genauen Termine und Öffnungszeiten, die von Tag zu Tag variieren können, finden Sie hier.

Im Juni finden in Wien zahlreiche Blutspendeaktionen statt. Diese Events sind oft in beliebten Locations wie dem Westfield Donauzentrum (22. Bezirk) oder der Ottakringerbrauerei (16. Bezirk) angesiedelt. Es ist ratsam, frühzeitig bei den Blutspendezentralen vorbeizuschauen, um ausreichend Zeit für Informationsgespräche und die Spende selbst einzuplanen.

Das könnte dich auch interessieren:

Zehn Jahre seit dem Eurovision Song Contest in Wien

Vor 30 Jahren war letztes Champions-League-Finale in Wien

Vor 30 Jahren schlitterte „Konsum“ in die Insolvenz