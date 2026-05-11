Leerstandsabgabe in Vorarlberg: Landesvolksanwalt entlarvt kommunale Inkonsistenz und Kritisiert Rechtsvollzug

Landesvolksanwalt kritisiert Vollzug der Leerstandsabgabe in Vorarlberg

Der Vorarlberger Landesvolksanwalt Klaus Feurstein übt Kritik am Vollzug der Leerstandsabgabe in den Gemeinden. Er bemängelt insbesondere einen aus seiner Sicht uneinheitlichen Umgang mit der Abgabe.

Feurstein äußerte sich in einem Gespräch mit der Wirtschaftspresseagentur wpa zu den Erfahrungen der Landesvolksanwaltschaft mit Beschwerden und Anfragen zur Leerstandsabgabe in den vergangenen Jahren.

Viele Beschwerden und unterschiedliche Auslegungen

In den vergangenen zwei Jahren haben sich zahlreiche betroffene Eigentümerinnen und Eigentümer mit Beschwerden zur Leerstandsabgabe an die Landesvolksanwaltschaft Vorarlberg gewandt. Dabei ging es unter anderem um die Wertanpassung der Abgabe, die Rechtmäßigkeit ihrer Einhebung sowie um Voraussetzungen für Ausnahmen.

Zudem gab es Anfragen dazu, wer Ausnahmen von der Leerstandsabgabe überprüfen kann oder darf. Im Zuge von Überprüfungen stellte die Landesvolksanwaltschaft fest, dass viele Gemeinden das Gesetz zur Leerstandsabgabe über eigene Verordnungen unterschiedlich ausgelegt haben. Die Unterschiede betrafen insbesondere die Berechnungsgrundlage der von der Abgabe betroffenen Wohnfläche.

So haben manche Gemeinden bei der Berechnung der relevanten Wohnfläche Kellerräume dazugerechnet, andere diese weggelassen. Auch Außenwände wurden von Gemeinden unterschiedlich in die Berechnung einbezogen. Als Beispiel nennt Feurstein die Stadt Bregenz, die ihre eigenen Wohnungen von der Leerstandsabgabe ausgenommen hat.

Rolle der Gemeinden bei der Einhebung

Nach Darstellung von Feurstein haben Gemeinden betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümern in vielen Fällen mitgeteilt, sie müssten die Leerstandsabgabe einheben, weil das Land das Gesetz erlassen habe. Er stellt klar, dass Kommunen nicht verpflichtet sind, die Abgabe einzuheben.

Feurstein erklärt, dass weder der Bund noch das Land Vorarlberg Vorgaben gemacht haben, die Kommunen zur Einhebung der Leerstandsabgabe verpflichten. Nach seinen Angaben entsteht die Abgabe nur auf Beschluss einer Gemeindevertretung. Nicht alle Vorarlberger Kommunen haben eine Leerstandsabgabe eingeführt.

Rückgang der Anfragen und laufende Verfahren

Die Anfragen zur Leerstandsabgabe bei der Landesvolksanwaltschaft sind im Jahr 2026 zurückgegangen. Feurstein führt aus, viele Menschen hätten sich mit der Abgabe arrangiert oder eine Ausnahme geltend machen können.

Unabhängig davon sind mehrere Beschwerden zur Leerstandsabgabe beim Landesverwaltungsgericht Vorarlberg anhängig.

Kritik an indirekten Abbruchdrohungen

Feurstein kritisiert Gemeinden, die Eigentümerinnen und Eigentümern indirekt mit einem Abbruchbescheid drohen, wenn diese die Nicht-Vermietung ihrer Wohnung mit starker Sanierungsbedürftigkeit begründen. Eine solche Drohung bezeichnet er als zu weitgehend.

Der Landesvolksanwalt betont, dass jede Behörde bei der Anwendung der Leerstandsabgabe einen Ermessensspielraum hat. Er fordert, dass Behörden betroffene Fälle im Detail ansehen sollen.