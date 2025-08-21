Lehrer in der Sommerkrise: Wird Wiederkehr sie zur Sommerschule zwingen?

Er sei zuversichtlich, dass sich auch für das neue Modell genug Lehrkräfte freiwillig melden werden, weil das Angebot attraktiv sei, so Wiederkehr im APA-Sommerinterview. Laut aktueller Regelung erhalten Lehrer, die in der Sommerschule unterrichten, entweder etwa 60 Euro pro Stunde oder können im folgenden Schuljahr eine Stunde weniger unterrichten. Der Minister betonte, dass derzeit mehr Bewerbungen von Lehrern als verfügbare Plätze eintrafen. Er fügte hinzu: „Wenn sich nicht genug melden, sollte es aus meiner Sicht auch die Möglichkeit geben, Lehrkräfte zu verpflichten. Denn die Kinder haben ein Recht auf Förderung im Sommer.“ Besonders im Fokus stehen Lehrer, die Erfahrung im Unterricht von außerordentlichen Schülern in den Deutschförderklassen haben.

Entbürokratisierung im Bildungssystem

Bereits festgelegt ist, dass die Schulen mit Beginn des neuen Schuljahres, das in Österreich am 1. September beginnt, 80 Prozent weniger Rundschreiben und Regelungserlässe vom Ministerium erhalten werden. Dies erachtet Wiederkehr als notwendig, um die Qualität und Ergebnisse zu sichern, weil Qualität auch mit weniger Regelungen überprüft werden kann. „Das ständige Blättern in Erlässen ist nicht mehr zeitgemäß“, so der Minister.

Schulen können Regelungen unkompliziert nachlesen, wenn sie sie benötigen.

Die ersten Maßnahmen zur Entbürokratisierung aus dem Projekt „Freiraum Schule“ werden noch im Herbst umgesetzt.

19.000 Vorschläge wurden von Lehrern, Schulleitungen und Experten der Pädagogischen Hochschulen im Juni eingereicht.

Personalsituation und Bewerbungen

Wiederkehr beschreibt die Personalsituation für das kommende Schuljahr als „etwas entspannt“ im Vergleich zu den Vorjahren. Dennoch gibt es in bestimmten Regionen und Fächern, insbesondere an Mittelschulen und Volksschulen, weiterhin einen Lehrermangel. Positiv hervorzuheben ist die Steigerung der Bewerbungszahlen um 17 Prozent, was ein Indikator dafür ist, dass es attraktiv ist, als Lehrkraft zu arbeiten. Besonders das Interesse am Quereinsteiger-Modell ist gestiegen, da sich 2.000 Quereinsteiger um eine Stelle beworben haben.

Orientierungsklassen für Migranten

Die bundesweit neu eingerichteten Orientierungsklassen für Kinder und Jugendliche ohne Bildungserfahrung gelten laut Wiederkehr als „eher die Ausnahme“. Derzeit besteht glücklicherweise kein hoher Druck durch Migration. Aufgrund des seit Juli ausgesetzten Familiennachzugs kommen nur noch Härtefälle nach Österreich. Wiederkehr erwartet, dass in Ballungsgebieten im Herbst Orientierungsklassen eingerichtet werden, um sich auf eine potenzielle Zunahme von Migrantenkindern vorzubereiten.

Verpflichtende Suspendierungsbegleitung

Ab Februar 2026 erwartet sich der NEOS-Politiker einen „großen Effekt“ von der verpflichtenden Suspendierungsbegleitung. Schüler, die wiederholt wegen Gewalt oder Sachbeschädigung negativ auffallen, können bis zu vier Wochen suspendiert werden. Während dieser Zeit erhalten sie an ausgewählten Schulstandorten pädagogische und psychologische Betreuung. Wiederkehr betont: „Diese Maßnahme bietet eine Konsequenz, damit Kinder nicht einfach im Einkaufszentrum abhängen.“

Bildungsbudget und Wirtschaftslage

Trotz der angespannten Wirtschaftslage sieht Wiederkehr das Bildungsbudget als gesichert an. Auch im Falle von notwendigen Anpassungen des milliardenschweren Sparpakets für 2025 und 2026 soll das Bildungsbudget inklusive Investitionen aufrechterhalten werden. Der Einsparungsbeitrag sei mit 1,1 Milliarden Euro bereits „gewaltig“, so der Minister. Künftige Maßnahmen werden eine detaillierte Überprüfung der Ausgaben im öffentlichen Dienst umfassen müssen.

Zusammenfassung

Der Bildungsminister Wiederkehr zeigt sich optimistisch hinsichtlich der Lehrkräfteförderung und der Entbürokratisierung des Schulsystems. Während die Personalsituation sich verbessert, bleiben Herausforderungen in bestimmten Regionen. Die anstehenden Reformen, insbesondere in Bezug auf Migranten und Verhaltensauffälligkeiten, könnten einen bedeutenden Einfluss auf die Bildungslandschaft haben.