Lehrlingswettbewerb: Sophie Guggi gewinnt als beste Nachwuchs-Spediteurin

GRAZ. Die 22-jährige Sophie Guggi hat den Lehrlingswettbewerb der Speditionskaufleute und -logistiker für sich entschieden.

In einem herausfordernden Wettbewerb, der als „Superstar der Spediteure“ bekannt ist, hat die 22-jährige Sophie Guggi ihre Mitbewerber im Lehrlingswettbewerb der Speditionskaufleute und Speditionslogistiker erfolgreich übertroffen. Sophie, die ihre schulische Ausbildung an der HLW Schrödinger abgeschlossen hat, begann ihre berufliche Laufbahn mit einer Lehre bei DACHSER Austria. Derzeit bereitet sie sich auf ihre Lehrabschlussprüfung vor, die im Juli stattfinden wird. Sophie plant, auch nach dem Abschluss im Unternehmen zu bleiben, um ihre Karriere weiter auszubauen.

Der zweite Platz in diesem prestigeträchtigen Wettbewerb ging an die 21-jährige Judith Rienessel, die ihre Ausbildung bei Kühne + Nagel absolviert. Dicht gefolgt von Lóránt Móric Tóth, 20 Jahre alt, von der Johann Huber Spedition & Transportgesellschaft, der den dritten Platz belegte.

Viel Wissen und Können



Der Wettbewerb stellte hohe Anforderungen an alle Teilnehmenden. Neben einer überzeugenden Selbstpräsentation mussten die Kandidaten eine fiktive Firma vorstellen, um einen imaginären Auftrag zu gewinnen. Die Aufgaben umfassten Themen wie Zollabwicklung, Versicherung sowie Reklamationen. Besonders wichtig waren auch die Englischkenntnisse, die in verschiedenen Prüfungsteilen gefordert wurden. Bei der schriftlichen Prüfung wurden Kenntnisse in Neukundengewinnung, Transportabwicklung, Beschwerdemanagement und Kostenkalkulation abgefragt. Norbert Adler, Obmann der Fachgruppe Spedition und Logistik, lobte die Teilnehmer und betonte, dass diese „großartige Persönlichkeiten“ sind, die auf Top-Level agiert haben.

Für ihren herausragenden Erfolg erhielt Sophie Guggi einen Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro. Die anderen Teilnehmer durften sich über verschiedene Gutscheine im Wert von 600, 300 und 100 Euro freuen, die ebenfalls in Anerkennung ihrer Leistungen vergeben wurden.

