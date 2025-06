Leiterin der Freien Bühne Wieden: Topsy Küppers mit 93 Jahren verstorben

Topsy Küppers, die gefeierte Chansonette, Schauspielerin und Gründerin der Freien Bühne Wieden, ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Mit ihrem außergewöhnlichen Talent und ihrem unermüdlichen Engagement prägte sie über Jahrzehnte die Wiener Kleinkunstszene.

WIEN. Die vielseitige Schauspielerin, Sängerin, Regisseurin und Theaterleiterin Topsy Küppers ist von uns gegangen. Ihre Tochter, die Künstlerin Sandra Kreisler, bestätigte die traurige Nachricht gegenüber dem „ORF“.

Geboren am 17. August 1931 in Aachen, erlangte Küppers Bekanntheit durch ihre Vielseitigkeit und ihren unermüdlichen Einsatz für die Kleinkunst. Nach ersten Engagements in Hamburg, Berlin und München übersiedelte sie 1962 mit ihrem damaligen Ehemann, dem Kabarettisten Georg Kreisler, nach Wien. Diese Stadt, die sie später als „die bedeutendste Kunststadt der Welt“ bezeichnete, wurde zu ihrer künstlerischen Heimat.

Gründerin der Freien Bühne Wieden

Im Jahr 1976 gründete Küppers die Freie Bühne Wieden, die sie 25 Jahre lang leitete und mit der sie einen nachhaltigen Einfluss auf Wiens Kleinkunstszene ausübte. Zu den bekanntesten Produktionen gehörte Kreislers Stück „Heute Abend: Lola Blau“, das über 1.000 Mal aufgeführt wurde und später einen Urheberrechtsstreit auslöste.

Küppers verband in ihren Programmen Witz mit Tiefgang und scheute sich nie, gesellschaftliche Themen wie Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus und Faschismus aufzugreifen. Ihre Bühne wurde zur Heimat zahlreicher prominenter Künstlerinnen und Künstler wie Erika Pluhar, Christiane Hörbiger, Ernst Stankovski und Werner Schneyder.

Neben ihrer Bühnenarbeit veröffentlichte Küppers auch Bücher und CDs. Ihre Verdienste wurden mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt, darunter der Kulturpreis der Stadt Wien und das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst, sowie der Berufstitel Professor.

Politik würdigt die Künstlerin

Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (beide SPÖ) äußerten sich ebenfalls über Küppers Wirken. „Mit Topsy Küppers verliert Wien eine prägende Figur des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens. Sie war weit mehr als eine gefeierte Künstlerin – sie war eine moralische Stimme dieser Stadt,“ betonte Ludwig. „In ihren Programmen verband sie Unterhaltung mit Haltung, Leichtigkeit mit Ernst und Humor mit Humanismus. Über Jahrzehnte hat sie Wiens Kleinkunstszene nicht nur bereichert, sondern entscheidend mitgeprägt. Wien verneigt sich vor einer großen Künstlerin und Wienerin.”

„Sie war eine Kämpferin gegen Antisemitismus, Frauenverachtung und das Vergessen,“ fügte Kaup-Hasler hinzu. „Ihr Mut zur Positionierung und ihre unverkennbare Bühnenpräsenz werden uns fehlen.“ Mit Topsy Küppers verliert Österreich eine streitbare, mutige Stimme und eine bedeutende Figur der Kleinkunst.

Das könnte dich auch interessieren:

Platzsperre & Demos wegen Selenskyj-Besuch in Wien

Wiener Polizei reduziert Amtsstunden an Sonn- und Feiertagen

Hochsommerliche Temperaturen am Wochenende in Wien