Leo Express: Tschechisches Bahnunternehmen erwägt Verbindung nach Wien

Ein neues Streckenangebot von Leo Express könnte ab frühestens 2026 in und rund um Wien realisiert werden. Das tschechische Privatbahnunternehmen analysiert derzeit die Machbarkeit einer Verbindung zur österreichischen Hauptstadt. Die erforderlichen Unterlagen wurden bereits bei der Regulierungsbehörde eingereicht, obwohl bisher keine konkreten Pläne kommuniziert wurden.

WIEN. Die Bundeshauptstadt Österreichs ist ein zentraler Knotenpunkt im Schienennetz Mitteleuropas. Von Wien aus Mannheim, Salzburg, Graz oder Linz, sowie in zahlreiche internationale Städte und Metropolen, bietet die ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) Fern- und Nachtzüge an. Zusätzlich bietet der private Anbieter Westbahn Verbindungen nach München und Richtung Süden an.

In naher Zukunft könnte ein weiterer Anbieter in diesen Markt treten: Leo Express. Das Unternehmen bietet aktuell von ihrer Drehscheibe in Prag Verbindungen nach Krakau in Polen, sowie in die slowakischen Städte Žilina, Prešov und Košice an. Auch ein Regionalverkehr um Bratislava sowie Expressbusse nach Katowice in Polen und in die westukrainische Stadt Mukatschewe werden bereitgestellt.

Laut der Schienen-Control GmbH, die für die Konzessionsvergaben in Österreich zuständig ist, hat Leo Express Ende Juni ein Angebot für Strecken von und nach Wien eingereicht. Diese Absichtserklärung ist notwendiger Teil des Verfahrens und muss mindestens 18 Monate vor Inkrafttreten des neuen Fahrplans erfolgen. Wenn alle notwendigen Kapazitäten bereitgestellt werden, könnte der Betrieb frühestens am 13. Dezember 2026 beginnen.

Zwei Streckenoptionen in der Planung

In den Vorschlägen wurden zwei mögliche Streckenrouten bekannt gegeben. Die erste Route könnte von Prag über České Budějovice (Budweis), Gmünd und Wien bis nach Bratislava führen. Die zweite Variante würde Třeboň statt České Budějovice als Halt einbeziehen.

Für beide Varianten sind in Wien die Stationen Heiligenstadt, Ottakring, Meidling, Hauptbahnhof und Grillgasse vorgesehen. Geplant sind mindestens zwei tägliche Verbindungen pro Richtung, jeweils eine vormittags und eine nachmittags ab Prag und Bratislava. Es ist vorgesehen, Züge mit sechs Personenwägen (1. und 2. Klasse) einzusetzen, die von Siemens Vectron Triebwagen der Serie 193 geführt werden.

Aktuell nur Voruntersuchungen

Allerdings sind die Pläne derzeit noch sehr unkonkret. Laut Schienen-Control müssen solche „Informationen zum geplanten Betrieb“ detailliert für mindestens die ersten drei, idealerweise für die ersten fünf Jahre, bereitgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass das Vorhaben sorgfältig geplant werden soll.

Eine Anfrage bei Leo Express ergab, dass aktuell keine Informationen zu Kosten, Kapazitäten oder einem konkreten Betriebsstart bereitgestellt werden können. „Leo Express ist daran interessiert, neue Verbindungen in Europa zu schaffen und hat deshalb Analysen für mögliche Strecken durchgeführt. Es handelt sich jedoch derzeit nicht um konkrete Pläne,“ so ein Unternehmenssprecher. Der endgültige Start des Betriebs hängt stark von den Ergebnissen der laufenden Analysen ab.

