Leogang: Rekordsumme aus Ski-Keycard-Spenden stärkt Sozialverein

15.000 Euro aus gespendeten Ski-Keycards für Sozialverein in Leogang

In Leogang (Pinzgau) sind im vergangenen Winter 15.000 Euro aus gespendeten Pfandbeträgen für Seilbahn-Ski-Keycards gesammelt worden. Das Pfandgeld kommt dem Sozialverein „Loigom hoit zomm“ zugute.

Die Summe aus den Keycard-Spenden ist den Angaben zufolge so hoch wie noch nie zuvor. Seit 2018 besteht in Leogang die Möglichkeit, die zwei Euro Pfand pro Seilbahn-Keycard zu spenden.

Unterstützung durch Bevölkerung und Gäste

Der Verein „Loigom hoit zomm“ besteht seit dem Jahr 2018. Koordinatorin des Vereins ist Renate Pölzleitner. Sie berichtet, dass die Möglichkeit, Skikarten zu spenden, sehr gut angenommen wird.

Laut Pölzleitner unterstützen sowohl die Bevölkerung als auch Gäste den Verein durch die Spende der Keycards. Es gebe zudem viele Stammgäste, die ihre Keycards in die Sammelstellen geben.

Medizinische Hilfsmittel und finanzielle Unterstützung

Nach Angaben von Renate Pölzleitner verleiht der Verein aus den Mitteln unter anderem Rollstühle, darunter einen Rollstuhl mit Motor. Zudem werden Rollatoren, Infusionsständer, WC-Sitzerhöhungen und ein Duschbrett zur Verfügung gestellt.

Der Verein unterstützt laut Pölzleitner außerdem Familien sowie Leogangerinnen und Leoganger in schwierigen Situationen mit Geldnot. Vor der Vergabe einer Geldspende wird die finanzielle Situation der Hilfesuchenden geprüft.

Sammelstellen an Bergbahnen und in Hotels

Sammelstellen für die gespendeten Ski-Keycards sind bei den Talstationen und Parkplätzen der Bergbahnen in Leogang aufgestellt. Weitere Sammelboxen befinden sich in Hotelrezeptionen im Ort.

Entlang der Aufstiegsroute für Tourengeher an der Steinbergpiste in Leogang sind ebenfalls Sammelstellen eingerichtet.