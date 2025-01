Leopold Museum: Ausstellungen und Projekte für 2025 geplant

Das Leopold Museum im Museumsquartier startet mit einem spannenden Programm ins neue Jahr. Virtual Reality wird auch in den Ausstellungen eingesetzt.

WIEN/NEUBAU. Im letzten Jahr besuchten 440.000 Personen die Ausstellungen des Leopold Museums am Neubau. Die Kulturinstitution konzentriert sich nicht nur auf Projekte in Wien. Im Dezember wurde die Großausstellung „Vienna 1900. The Dreaming Artists. From Gustav Klimt to Egon Schiele“ in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, eröffnet.

Auch in den kommenden Monaten dürfen sich Besucher auf spektakuläre Angebote freuen. „Durch Schenkungen und Ankäufe konnten wir in diesem Jahr 315 neue Kunstwerke in unsere Sammlung aufnehmen, mit einem Wert von etwa 15 Millionen Euro“, erklärt Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger.

Egon Schiele neu erleben

Diese neuen Werke werden selbstverständlich in den Ausstellungen des Museums präsentiert, beispielsweise in „Zeiten des Umbruchs. Egon Schieles letzte Jahre“. Diese Ausstellung eröffnet am Freitag, den 28. März, und zeigt rund 120 Werke des bedeutenden österreichischen Expressionisten.

Die Ausstellung zeichnet sich insbesondere durch den Einsatz von interaktiver Virtual Reality aus. Am Donnerstag, dem 10. April, geht es mit „Biedermeier. Eine Epoche im Aufbruch“ weiter, wobei bedeutende Städte der ehemaligen Donaumonarchie wie Budapest, Prag, Triest oder Mailand im Fokus stehen.

Museum von zu Hause aus

Das Leopold Museum richtet seinen Blick jedoch auch in die unmittelbare Nachbarschaft. Die Ausstellung, die am Freitag, dem 10. Oktober, eröffnet wird, beschäftigt sich mit der „MQ Libelle“ und dem Schaffensprozess hinter der Aussichtsplattform des Museumsquartiers.

Kunstliebhaber dürfen sich zudem auf eine Erweiterung der Online-Sammlung des Leopold Museums freuen, die den Zugriff auf insgesamt 2.500 Datensätze ermöglicht – bequem von zu Hause aus. Darunter befinden sich nicht nur Ausstellungsobjekte, sondern auch Forschungsergebnisse.

