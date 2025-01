Leopoldstadt: Strategien zur Beruhigung des Nervensystems und Stressbewältigung

Wie man das Nervensystem beruhigt und Stress abbaut

Sarah Bergmair, gebürtige Oberösterreicherin und diplomierte Mentaltrainerin, hat sich auf Stressabbau und Stressresilienz spezialisiert. Sie ist zudem Nervensystem-Expertin und ganzheitliche Yoga-Lehrerin.

Stress kann viele Formen annehmen: von einem Termin zum nächsten hetzen, zwischendurch Emails auf dem Handy beantworten und Nachrichten lesen. Auch Partner, Kinder und die Familie benötigen Zeit und Aufmerksamkeit. Für Pausen bleibt oft kein Raum. Immer bleibt nur noch schnell diese eine Aufgabe zu erledigen…

Schließlich sitzt man erschöpft auf der Couch, doch die ersehnte Entspannung bleibt aus. „Um entspannen zu können, benötigt man ein im Gleichgewicht befindliches Nervensystem,“ rät Sarah Bergmair, die mittlerweile in Wien lebt. „Bewegung und gesunde Ernährung sind essentielle Grundlagen. Mindestens genauso wichtig ist jedoch, dem Nervensystem die benötigte Aufmerksamkeit zu schenken, um Entspannung & Erholung zu ermöglichen.“

Insbesondere Selbstständige geraten häufig in diese Falle. Ihr Ziel ist es, selbstständig zu sein, um eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen. Ein Trugschluss: Unzählige Gedanken an das Business halten auch nach Feierabend an. Selfcare wird zur Seltenheit.

Wie gelingt es, das Nervensystem im Alltag zu beruhigen?

„Durch gezielte Atem- und Nervensystem-Übungen können wir die bestehende Grundspannung abbauen,“ erklärt Sarah Bergmair. Erste, tiefgreifende Ruhe stellt sich dann ein. „Durch aufmerksame Selbstbeobachtung wird uns unser Stressverhalten im Alltag bewusst. Das lässt sich Schritt für Schritt verändern. Einfache Übungen sind auch in akuten Stresssituationen hilfreich.“

