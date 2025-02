Lerchenfelder Straße: Am 5. März steht die Periode im Fokus

Am Mittwoch, den 5. März, laden Neubau und Josefstadt zu einer gemeinsamen Veranstaltung in der Lerchenfelderstraße 141 ein. Das Ziel: die Menstruation zu enttabuisieren.

WIEN/NEUBAU/JOSEFSTADT. In vielen Kulturen gilt das Thema Menstruation als sensibel, oft wird es gemieden oder gar stigmatisiert. Im Rahmen der Wiener Frauenwoche 2023 setzen sich die Bezirke Neubau und Josefstadt aktiv dafür ein, dieses wichtige Thema aus der Tabuzone zu holen und offene Gespräche zu fördern.

Die kostenlose interaktive Ausstellung „Let’s Talk About Period – Menstruation im Gespräch“ findet am Mittwoch, den 5. März, um 17:30 Uhr in der Lerchenfelderstraße 141 statt. Ziel der Veranstaltung ist es, wissenschaftlich fundierte Informationen zu Themen wie dem Menstruationszyklus, hormoneller Gesundheit und nachhaltigen Menstruationsprodukten bereitzustellen. In einer Zeit, in der eine zunehmende Anzahl von Menschen nachhaltige Alternativen sucht, sind solche Informationen essenziell.

Zusätzlich werden weit verbreitete „Menstruations-Mythen“ entlarvt. Die Besucherinnen und Besucher können bei einer interaktiven Wandinstallation Karten aufklappen, um die Wahrheit hinter den Mythen zu erfahren. Eine öffentliche Meinungswand bietet Raum für persönliche Gedanken und Wünsche zum Thema, die in Form von Postkarten festgehalten werden können.

Welche Barrieren bestehen?

Parallel zu der Ausstellung werden Jugendliche sowie Künstlerinnen und Künstler mit Kreide oder Schablonen auf der Straße Botschaften gestalten, die das Bewusstsein für Menstruation und deren gesellschaftliche Wahrnehmung schärfen sollen. Eine Kunstinstallation im Schaufenster des Treffpunkts Lerchenfeld wird die Thematik visuell ansprechend präsentieren, während ein Periodenprodukt-Spender den Teilnehmenden sowie Passantinnen und Passanten die Möglichkeit bietet, auf umweltfreundliche Menstruationsprodukte zuzugreifen.

Um 19 Uhr folgt eine Podiumsdiskussion mit namhaften Gästinnen: Melanie Zemsauer (Unternehmerin des Neubauer Geschäfts „all about period“), Emily Baralic (Schülervertreterin), Eva Puchner (Künstlerin), Isabella Uhl (Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin am Neubau, Grüne) und Lena Köhler (Grüne Bezirksrätin in der Josefstadt). Die Moderation hat Cornelia Ehrmayer-Rosinak übernommen. Die Expertinnen diskutieren, warum Menstruation in vielen Gesellschaften nach wie vor ein Tabuthema ist, und welche Barrieren menstruierende Personen im Alltag – sei es in der Schule, im Beruf oder in der Urbanität – überwinden müssen.

Die Stadt Wien hat kürzlich bekannt gegeben, die Bereitstellung kostenloser Periodenprodukte um drei Jahre zu verlängern. Dies ist Teil einer umfassenderen Initiative zur Förderung von Gesundheit und Hygiene, insbesondere für einkommensschwache Gruppen. Aktuell laufen auch die Anmeldungen zur zweiten Wiener Frauenwoche, die sich mit weiteren frauenrelevanten Themen auseinandersetzt.