Lesen entfacht die Fantasie – und Vorlesen erst recht!

Österreichischer Vorlesetag 2025: Ein Fest der Literatur

Am 28. März 2025 steht ganz Österreich im Zeichen des Lesens, denn der Österreichische Vorlesetag findet erneut statt. Dieses besondere Event hat das Ziel, das Interesse an Literatur, dem Vorlesen und dem Lesen im Allgemeinen zu fördern. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, Menschen jeden Alters für die Freude an Büchern zu begeistern.

Das diesjährige Motto, „Lesen kann man überall, zuhören auch!“, das bereits im Vorjahr verwendet wurde, bleibt weiterhin relevant und unterstreicht, wie unentbehrlich Lesen und Vorlesen in unserem Alltag sind. Ob in der Schule, zu Hause oder unterwegs – Geschichten können uns überall begleiten. Vorlesen fördert nicht nur die Sprachkenntnisse, sondern regt auch die Fantasie an und schafft besondere Momente des Miteinanders.

Auf der offiziellen Webseite des Vorlesetags können Interessierte zahlreiche Informationen finden, darunter Ideen für Vorlese-Aktivitäten, Bücherempfehlungen und Anmeldemöglichkeiten für Veranstaltungen. Schulen, Bibliotheken und Kulturinstitutionen sind eingeladen, sich zu beteiligen und eigene Vorlese-Events zu organisieren. Dies fördert nicht nur das Lesen, sondern auch die Gemeinschaft und das soziale Miteinander.

Statistiken zeigen, dass Vorlesen einen positiven Einfluss auf die sprachliche Entwicklung von Kindern hat. Laut einer Studie der Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist das Vorlesen für Kinder bis zu einem gewissen Alter entscheidend für ihren späteren Bildungserfolg. Die Entwicklung von Sprachfähigkeiten und das Verständnis für Texte sind nur zwei der vielen Vorteile, die durch regelmäßiges Vorlesen entstehen.

Experten empfehlen, regelmäßig Dutzende von Büchern verschiedenen Genres und Themen zu entdecken. Dies kann auch Erwachsene dazu ermutigen, immer wieder neue Literatur zu erkunden. Der Vorlesetag bietet die ideale Plattform, um nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene für das Lesen zu sensibilisieren. Ganz gleich, ob es sich um einen Krimi, ein Kinderbuch oder Sachliteratur handelt, jedes Buch hat das Potenzial, seine Leser zu fesseln.

Die Beteiligung am Österreichischen Vorlesetag ist nicht nur für die Leser ein Gewinn, sondern auch für die Vorlesenden. Es schafft eine Gelegenheit, die eigene Lesefähigkeit zu erproben und die Freude am Geschichtenerzählen zu teilen. Vorlesen ermöglicht es, eine emotionale Verbindung zur Literatur herzustellen und das Verständnis von Erzählungen zu vertiefen.

Lasst uns am 28. März 2025 gemeinsam das Lesen feiern. Besucht die Webseite des Österreichischen Vorlesetags, um mehr darüber zu erfahren, wie ihr teilnehmen und zur Förderung der Lesekultur in Österreich beitragen könnt. Jeder kann Teil dieser wichtigen Initiative sein – denn Lesen verbindet!





