Leseprojekt der Deutschgruppe der 2. Klasse MS Umhausen: Und plötzlich waren es …ALLE

Und dann waren es plötzlich … ALLE

Am Beginn dieses Leseprojektes der Deutschgruppe der 2. Klasse stand die zentrale Frage: Wie kann man Schülerinnen und Schüler für das Lesen begeistern? Der Fokus lag speziell auf dem Spaß am Lesen. Studien zeigen, dass persönliche Bezüge und Identifikation mit Charakteren die Motivation von Kindern steigern können. International Literacy Association bestätigt, dass Kinder eher geneigt sind, sich langfristig mit Texten zu beschäftigen, wenn sie sich selbst als Teil der Geschichte erleben.

In diesem Sinne entwickelte sich die Idee, ein Buch zu schreiben, in dem alle Schüler vorkommen und gemeinsam Abenteuer erleben. Mit jedem Abenteuer an jedem neuen Ort im Buch kommen mehr Schüler dazu, bis schließlich alle aus der Deutschgruppe mit von der Partie sind. Der Titel des Buches „Und dann waren es plötzlich … ALLE“ spiegelt diese samtliche Teilnahme wider.

Zum Inhalt:

Die Geschichte beginnt mit einem Schüler aus der 2a der MS Umhausen, der im Internet auf eine geheimnisvolle Nachricht stößt. Diese fordert ihn und seine Mitschüler auf, verschiedene Aufgaben und Rätsel zu lösen. Nach und nach schließen sich alle Schüler seiner Deutschgruppe an. Nur durch das Meistern der Lese- und Rechercheaufgaben können sie in das nächste Kapitel gelangen. So arbeiten sich die 11 Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse MS Umhausen Kapitel für Kapitel durch die herrliche Landschaft des Ötztals, bis sie schließlich am majestätischen Timmelsjoch ankommen. Dabei lernen sie das Ötztal auf eine außergewöhnliche Art und Weise kennen.

Das Projekt begleitete die Schüler das gesamte Schuljahr über; bereits im Januar 2025 begannen sie mit dem Lesen der Kapitel.

Tausche Klassenzimmer gegen Ötzidorf

Dank unserer Sponsoren, dem Greifvogelpark und dem Ötzidorf Umhausen, wartete auf die Schülerinnen und Schüler der Deutschgruppe ein besonderes Erlebnis. Am 24.06.2025 erhielten sie die Gelegenheit, ein Kapitel ihres Leseprojekts live zu erleben. „Tausche Klassenzimmer gegen Ötzidorf“ wurde Wirklichkeit, als sie im Ötzidorf und im Greifvogelpark verschiedene Szenen aus dem Buch nachspielten.

Die Begeisterung und der Spaß, die dieses Leseprojekt allen Beteiligten gebracht hat, sind auf den Bildern unübersehbar!