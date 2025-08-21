Lesereinsendungen: Farbechte Gartenbilder aus Oberandritz und der Umgebung von Graz

Unter dem Motto „MeinGarten“ sammeln wir über den Sommer Gartenfotos der MeinBezirk-Leserinnen und Leser. Diesmal präsentieren wir ein fantastisches Farbenspiel aus Andritz.

GRAZ/GRAZ-UMGEBUNG. Die Gartenanlage von Hannelore Soltys bietet eine malerische Kulisse im Norden von Graz. Auch in Pirka, einer weiteren Stadt in der Umgebung, pflegt Manuela Gollner ihre Gartenparadiese. Hier sind einige ihrer beeindruckenden Bilder zu sehen:





MeinGarten – Teilen Sie Ihre Fotos!

Wenn Sie Eindrücke aus Ihrem Garten mit der MeinBezirk-Leserschaft teilen möchten, senden Sie uns bitte Bilder mit kurzer Beschreibung und Bezirk an [email protected] (Betreff: „MeinGarten“).

