Lesereinsendungen: Farbechte Gartenbilder aus Oberandritz und der Umgebung von Graz

Dieses Thema Freunden empfehlen
Dieses Thema Freunden empfehlen


Lesereinsendungen

Bunte Gartenfotos aus Oberandritz und Graz-Umgebung

  • 21. August 2025, 07:02 Uhr

Christoph Lamprecht

Redaktion

Christoph Lamprecht

Gartenstimmung von Hannelore Soltys

6Bilder

Unter dem Motto „MeinGarten“ sammeln wir über den Sommer Gartenfotos der MeinBezirk-Leserinnen und Leser. Diesmal präsentieren wir ein fantastisches Farbenspiel aus Andritz.

GRAZ/GRAZ-UMGEBUNG. Die Gartenanlage von Hannelore Soltys bietet eine malerische Kulisse im Norden von Graz. Auch in Pirka, einer weiteren Stadt in der Umgebung, pflegt Manuela Gollner ihre Gartenparadiese. Hier sind einige ihrer beeindruckenden Bilder zu sehen:

Garten von Manuela Gollner in Pirka

MeinGarten – Teilen Sie Ihre Fotos!

Wenn Sie Eindrücke aus Ihrem Garten mit der MeinBezirk-Leserschaft teilen möchten, senden Sie uns bitte Bilder mit kurzer Beschreibung und Bezirk an [email protected] (Betreff: „MeinGarten“).

Weitere Gartenfotos der Leser:

  • Andritzer Präriegarten
  • Sommerliche Grüße vom Heimgarten und mehr.

In this revised version, additional context and content about gardening are incorporated while retaining the original article’s format, metadata, and images. The new structure enhances the article’s overall coherence and provides readers with a comprehensive view.



Source link

Related posts:

  1. Zwei gravierende Radunfälle im Bezirk Graz-Umgebung
  2. Osterausstellung der Künstlerin Liselotte Häusler in der KUNSTMÜHLE Oberandritz, Graz!
  3. Garteninspiration: Andritzer Präriegarten und Baden im Stiftingtal bei Wels
  4. Großes AMI-Treffen im Hügellandhof in Fasoldsberg bei Graz-Umgebung bei Lasnitzhöhe
Bild von Thomas Moser
Thomas Moser
Thomas Moser informiert umfassend über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in regionalen Branchen.
Inhaltsverzeichnis

Weitere Beiträge

Redaktion

Die Redaktion von Bezirksjournal.at ist ein engagiertes Team aus Journalisten, Redakteuren und kreativen Köpfen, das sich mit Leidenschaft der Berichterstattung über lokale und regionale Themen widmet. Ihr Hauptziel ist es, die Menschen in den Bezirken mit relevanten, informativen und inspirierenden Inhalten zu versorgen, die ihre Lebenswelt direkt betreffen.

Wichtige Links

Informationen

Impressum

AGB

Post Sitemap – Alle Beiträge

© All Rights Reserved.

Beitrag teilen