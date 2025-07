Lesung aus dem Debütroman: Robert Eichenauer auf der ORF Hör- und Seebühne

Die ORF Hör- und Seebühne präsentiert einen spannenden Abend mit Robert Eichenauer, Werner Schandor und Christoph Dolgan am 31. Juli.

GRAZ/ST. PETER. Die ORF Hör- und Seebühne, eine Institution im literarischen Sommer, lädt am 31. Juli um 19 Uhr zu einem besonderen Lesungsabend. Robert Eichenauer wird aus seinem mit Spannung erwarteten Roman „Die Außenseiterin“ lesen, der Ende September erscheint. Neben ihm werden auch die Autoren Werner Schandor und Christoph Dolgan ihre neuesten Werke vorstellen: Schandor mit „Flüchtiges Spiel“ und Dolgan mit „Blitzeisidentität“. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Martin Moro und Georg Neureiter, die für den passenden Sound sorgen.

Ein Blick auf gesellschaftliche Normen

Die ORF Hör- und Seebühne hat im Laufe der Jahre zahlreiche etablierte Autoren wie Clemens Setz, Valerie Fritsch, Bernhard Aicher und Ferdinand Schmalz auf die Bühne geholt. Robert Eichenauer, der sich nun in diese illustre Reihe einreiht, ist bekannt für seine Arbeiten als Journalist und Schriftsteller. Sein Debüt als Romanautor fällt auf ein relevantes Thema: „Die Außenseiterin“ beschäftigt sich mit Individualität, Selbstbehauptung und dem Streben nach Freiheit von gesellschaftlichen Erwartungen.

„Ich wollte eine Figur erschaffen, die sich nicht in die Zeit einfügt – nicht, weil sie rebellisch ist, sondern weil sie anders fühlt“, so Eichenauer über seine Hauptfigur. Diese Erzählweise stellt den Konflikt zwischen Individuum und gesellschaftlicher Norm in den Mittelpunkt. Nach dem Auftritt in Graz wird Eichenauer im Herbst 2025 auf Lesereise durch Österreich gehen, um sein Werk einem breiteren Publikum vorzustellen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, und bei schlechtem Wetter findet sie im ORF-Landesstudio statt.

