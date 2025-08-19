Letztes Eliterennen: Veronika Windisch verabschiedet sich nach dem Altstadtkriterium

Veronika Windisch, eine der prägenden Persönlichkeiten im steirischen Frauenradsport, wird beim Grazer Altstadtkriterium 2025 ihr letztes Rennen in der Eliteklasse bestreiten. Diese Veranstaltung hat für Windisch eine besondere Bedeutung – es ist eine Art Abschied in ihrer Heimatstadt.

GRAZ. Das bevorstehende Altstadtkriterium wird ein denkwürdiger Tag für Veronika Windisch. Nach einem Jahrzehnt erfolgreicher Karriere im Radsport wird sie ihr letztes Elite-Radrennen in Graz fahren, wo sie die Möglichkeit hat, vor heimischem Publikum anzutreten. Beim Kriterium 2022, dem ersten, in dem Frauen ebenfalls am Start waren, konnte Windisch den Sieg erringen und wird als Titelverteidigerin antreten. Sie plant, dieses besondere Event zu genießen: „Ich habe eigentlich schon abgeschlossen und schleichend aufgehört. Für mich selbst passt es einfach, und ich werde versuchen, die Stimmung mitzunehmen“, sagt die 43-Jährige. Auch wenn sie sich nicht mehr auf den sportlichen Erfolg konzentriert, bleibt der Blick auf das Team und seine Leistungen gerichtet.

Ein Weg zum Erfolg durch Leidenschaft

Windisch begann ihre sportliche Laufbahn als Eisschnellläuferin und nahm an zwei Olympischen Spielen teil, bevor sie vor etwa zehn Jahren in den Radsport wechselte. „Ich habe viel mehr erreicht, als ich mir je gedacht habe“, reflektiert sie stolz. Unter ihren zahlreichen Erfolgen finden sich Titel wie die Staatsmeisterin auf der Bahn und Platz drei in der Straßenstaatsmeisterschaft. Der Triumph beim Altstadtkriterium 2022 gehört ebenfalls zu ihren denkwürdigen Leistungen.

Fortschritte im Frauenradsport

In den letzten zehn Jahren hat sich der Frauenradsport erheblich gewandelt. Windisch bemerkt, dass die Frauen jetzt gleichwertige Touren fahren können und der Sport professioneller geworden ist. „Früher war die Tour de France nur für Männer. Die Gehälter in den World Tour Teams wurden angepasst, was ein positives Zeichen für die Gleichstellung ist“, erklärt sie. Diese Veränderungen sind nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene bemerkbar und bringen den Sport voran.

Zukunftsorientierte Perspektive

Obwohl sie sich aus dem Elite-Radsport zurückzieht, bleibt Windisch dem Radsport verbunden. In Zukunft plant sie, an Radmarathons und Radreisen teilzunehmen und sich für den Nachwuchs einzusetzen. Sie betont die Notwendigkeit, mehr Frauen in Führungspositionen des Sports zu integrieren: „Vielleicht kann ich bei einem Team mit vielen Jungen etwas beitragen“, sagt sie.

Für ihr letztes Rennen hofft sie auf eine große Zuschauermenge, die den spannenden und abwechslungsreichen Kurs würdigt. „Der Kurs führt bergauf und bergab, über Kopfsteinpflaster und durch enge Kurven“, beschreibt sie voller Vorfreude.

