„Libysche Küstenwache greift das Rettungsschiff ‚Ocean Viking‘ an – Alles was Sie wissen müssen“

Zum Zeitpunkt des besorgniserregenden Vorfalls an Bord der „Ocean Viking“ waren 87 gerettete Menschen anwesend. Dies schloss neun unbegleitete Minderjährige ein, die kurz zuvor aus einem überfüllten Schlauchboot vor der libyschen Küste in Sicherheit gebracht worden waren. Die „Ocean Viking“ ist mittlerweile auf dem Weg nach Italien, nachdem das Innenministerium in Rom die toskanische Hafenstadt Marina di Carrara als Zielhafen bestimmt hat.

Bereits vor dem Bekanntwerden des Angriffs der libyschen Küstenwache äußerte SOS Mediterranée erhebliche Bedenken hinsichtlich der Entfernung des zugewiesenen Hafens. Die Strecke beträgt rund 1.300 Kilometer vom Rettungsort, was eine Reisezeit von über dreieinhalb Tagen bedeutet. In dieser langen Zeit kann das Schiff keine weiteren Schutzsuchenden aus dem Mittelmeer retten, was die Situation noch dramatischer macht.

Das Wochenende war von Kontroversen überschattet. Mitglieder der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea Saving Humans handelten gegen den Willen des Innenministeriums und brachten zehn gerettete Migranten nach Trapani auf Sizilien, anstatt wie angeordnet ins wesentlich weiter entfernte Genua. Für die Crew war es „inakzeptabel“, traumatisierte Schiffbrüchige weitere drei Tage bei bis zu drei Meter hohen Wellen über das Meer nach Ligurien zu transportieren. Dies wirft Fragen zur humanitären Verantwortung auf.

Zusätzlich wurden am gleichen Tag vor der libyschen Küste rund 60 weitere afrikanische Migranten von dem NGO-Schiff „Nadir“ gerettet. Zu den geretteten Personen zählen Nigerianer, Äthiopier, Eritreer, Malier, Ivorer und Sudanesen. Unter ihnen befanden sich auch eine schwangere Frau und ein Kind mit schweren Verbrennungen. Tragischerweise wurden zudem die Leichen von drei sudanesischen Schwestern, im Alter von 17, 12 und 9 Jahren, geborgen.

Das Kinderhilfswerk Save the Children zeigte sich schockiert über diese Ereignisse und appellierte zur sofortigen Einrichtung eines koordinierten Such- und Rettungssystems. Die Organisation stellte die zentrale Frage: „Wie viele Kinder, Familien und Migranten müssen noch sterben, bevor endlich ein solches System etabliert wird, das diese Tragödien verhindert? Ein System, das nicht nur den Menschenhandel bekämpft, sondern es den Rettungsschiffen auch erlaubt, ihre lebensrettende Arbeit fortzusetzen.“

87 gerettete Menschen an Bord der „Ocean Viking“

9 unbegleitete Minderjährige

Zielhafen: Marina di Carrara, Italien

Distanzen und Herausforderungen:

1.300 Kilometer zum Zielhafen



Dreieinhalbtägige Fahrt ohne weitere Rettungsmöglichkeiten

Kritik an Italien: Meditarranea Saving Humans bringt Migranten nicht nach Genua, sondern nach Trapani

Retter von 60 weiteren Migranten durch das NGO-Schiff „Nadir“

Retter von schwangeren Frauen und schweren Fällen (Verbrennungen)

Bergung der Leichen von drei sudanesischen Schwestern

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die dramatischen Rettungsaktionen im Mittelmeer weiterhin durch verwaltungstechnische Hürden und menschenunwürdige Bedingungen erschwert werden. Der Appell von Save the Children ist klar: Es braucht dringend ein koordiniertes und effektives Rettungssystem, um das Leben von Migranten zu schützen und Schiffsunglücke zu verhindern.