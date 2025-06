Lichtbildfahndung: Männer entwenden Messgeräte im Wert von mehreren Hunderttausend Euro

In den letzten Monaten kam es an verschiedenen Grazer Universitäten zu einer alarmierenden Serie von Einbrüchen, bei denen Laborausstattung im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen wurde. Die Polizei hat nun Bilder der mutmaßlichen Täter veröffentlicht und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

GRAZ. Zwischen April und Dezember 2024 wurden an mehreren Universitäten in Graz hochwertige Messinstrumente entwendet, die für Forschungsprojekte essenziell sind. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Täter durch gewaltsames Öffnen von Fenstern und Türen in verschiedene Gebäude eindrangen. Die Überwachungskameras zeichneten während der Einbrüche Bewegungen der Verdächtigen auf, wodurch wertvolle Hinweise zur Aufklärung der Taten gewonnen werden konnten.

Die Zielobjekte dieser Diebstähle waren insbesondere Labore, aus denen technisch anspruchsvolle Messgeräte gestohlen wurden. Diese Geräte, oft unverzichtbar für die Forschung in den Naturwissenschaften, sind meist sehr teuer in der Anschaffung. Ihre Abwesenheit kann signifikante Auswirkungen auf laufende Forschungsprojekte haben.

Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung



Nachdem die bisherigen Ermittlungen keine schnellen Fortschritte zeigten, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der Überwachungsbilder an. Die Polizei hofft, dass die Öffentlichkeit durch die Sichtung der Bilder Hinweise zur Identität der gesuchten Personen liefern kann.

Bürgerinnen und Bürger, die Informationen haben, werden aufgefordert, sich unter der Telefonnummer 059 133 / 65 3333 mit dem Kriminalreferat-Journaldienst des Stadtpolizeikommandos Graz in Verbindung zu setzen.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Vorhaben zur Erweiterung des Rückhaltebeckens Thalersee, Graz zählt zu den zehn umweltbewusstesten Städten weltweit, und der GGZ erhält den Staatspreis für Unternehmensqualität.