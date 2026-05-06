Liebesschlösser und Lichterspiel: Wien gestaltet den Stadtraum für den Eurovision Song Contest

Liebesschlösser und Lichter: Wien stimmt sich auf den Eurovision Song Contest ein

In Wien werden anlässlich des Eurovision Song Contest (ESC) eigene Konstruktionen angebracht, an denen Liebesschlösser befestigt werden können. Gleichzeitig werden Brücken und Donau-Schiffe in den ESC-Farben und mit Musikaktionen in Szene gesetzt.

Hintergrund ist, dass Liebesschlösser aus statischen und Instandhaltungsgründen von Brückengeländern entfernt werden müssen. In Wien werden sie mit großer Zange von den Geländern abgenommen.

Herzförmige Konstruktion auf der Rossauerbrücke

Auf der Rossauerbrücke wird eine spezielle Konstruktion in Herzform angebracht, um Liebesschlösser legal anzubringen. Die Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) erklärt, dass auf dieser Brücke eine herzfömige Konstruktion für Liebesschlösser vorgesehen ist.

Die herzfömige Liebesschloss-Konstruktion auf der Rossauerbrücke soll nicht nur während des ESC bestehen bleiben. Weitere Standorte für ähnliche Konstruktionen in Wien sind geplant. Ein Foto zeigt Ulli Sima vor einer solchen Herzkonstruktion, an der Schlösser angebracht werden dürfen.

Das Anbringen von Vorhängeschlössern an Brückengeländern wird als beliebtes Ritual für Liebende beschrieben. In Paris brach an der Pont des Arts ein 2,4 Meter langes Stück des Geländers wegen der Last von Liebesschlössern ab.

ESC-Farben an den Donaukanalbrücken

Bis zum 18. Mai werden die Donaukanalbrücken in Wien nachts in den ESC-Farben Lila, Blau und Rot beleuchtet. An einigen Brücken wurden zudem ESC-Willkommensbanner angebracht.

An der Stadionbrücke ist stadteinwärts „Welcome to Vienna“ und „Vienna 12 Points“ zu lesen. Stadtauswärts hängen Transparente mit den Aufschriften „Sing you soon“ und „Vienna 12 Points“.

Auch die Franzensbrücke, Aspernbrücke, Schwedenbrücke, Marienbrücke und Roßauer Brücke wurden mit ESC-Botschaften versehen. Ulli Sima wird mit der Aussage zitiert, man bringe ESC-Stimmung und Farbe in den öffentlichen Raum.

Musikfahrten auf der Donau

Auf der Donau findet im ESC-Zeitraum eine Partystimmung statt. Von 9. bis 17. Mai werden Schiffe der DDSG Blue Danube als Musikbühnen genutzt. Die Wien Holding teilte mit, dass die Schiffe in diesem Zeitraum zur Musikbühne werden.

Bei den „Eurofan Day-Cruises“ sollen internationale DJs für ESC-Stimmung sorgen. Mindestens ein DJ tritt unter dem Namen „DJ Douze Points“ auf. Eine Fahrt dauert zwei Stunden, Tickets kosten 44 Euro, einige Termine sind bereits ausgebucht.

Am Montag, dem 11. Mai, gibt es auf einem der Schiffe ein Oldies-Special. Dabei werden unter anderem Lieder von Udo Jürgens, Johnny Logan, Nicole, Vicky Leandros und ABBA gespielt.