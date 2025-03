Lieferando Awards 2024: Diese Restaurants in Wien haben gewonnen

Seit 2015 wird der Lieferando-Award für das beste Restaurant in Wien vergeben. Im Jahr 2024 hat sich ein asiatisches Restaurant an die Spitze des Wiener Gourmetangebots gekämpft und behauptet sich dabei auch gegen die beliebte Kebab-Kultur und andere kulinarische Trends auf der Plattform des Lieferservices. MeinBezirk hat zusätzlich weitere Gewinner in verschiedenen Kategorien für dich zusammengetragen.

WIEN. Die Lieferando-Awards zeichnen die Restaurants aus, die nicht nur für ihre schnelle Lieferung, sondern auch für ihre hervorragende Küche bekannt sind. Lieferando, der führende Lieferservice in Österreich, hat in Wien im vergangenen Jahr das Restaurant „Edo Kitchen“ in der Prager Straße 57 (21. Bezirk) zum Sieger gekürt. Dieses Lokal punktet durch schnelle Zubereitung und Lieferung sowie eine umfangreiche Auswahl an schmackhaften Nudelgerichten, die bei den Kunden sehr hoch im Kurs stehen.

Österreichweit hat zudem ein weiteres Wiener Lokal die Spitzenposition erreicht: „Arizona Burger“ in der Sechshauser Straße 81/1 (15. Bezirk), bekannt für seine amerikanischen Fast-Food-Klassiker, darunter saftige Chicken Wings und besonders empfehlenswerte Burger wie den Arizona Burger mit Speck und gegrillten Pilzen.

Jeder kann abstimmen

Ab Anfang September können sich Restaurants für die Lieferando-Awards anmelden, in der Hoffnung auf eine Auszeichnung. Eine unabhängige Jury bewertet bis Mitte November die eingegangenen Bewerbungen, wobei insbesondere die Zufriedenheit der Kunden berücksichtigt wird. Auch der erste Eindruck, wie er im Anmeldeformular vermittelt wird, spielt eine Rolle bei der Auswahl der Nominierten.

Sobald die Nominierten bekannt gegeben wurden, kann die Öffentlichkeit für ihr Lieblingsrestaurant abstimmen. Neben dem wichtigsten Titel für das beliebteste Restaurant in Wien sowie dem österreichweiten Sieger gibt es zahlreiche Unterkategorien, die ebenfalls ausgezeichnet werden.

Wiener Schmankerl und kulinarische Vielfalt

Die Awards berücksichtigen eine breite Palette an Kategorien, von innovativen Konzepten bis hin zu Pizzerien und veganen Restaurants. Laut Lieferando ist die „Pizzeria da Carrado“ in der Linzer Straße 86 (14. Bezirk) für die leckerste Pizza in Österreich verantwortlich, während „VeVi“ in der Stollgasse 5 (7. Bezirk), bekannt für seine vietnamesische Küche, als bester Vegan-Finalist ausgezeichnet wurde und gleich drei Standorte in Wien betreibt.

Die Kategorie für die gesündesten Restaurants wird von „Krazy Kitchen“ am Landstraßer Hauptstraße 92–94 (3. Bezirk) angeführt. Hier finden Gäste eine Vielzahl rein pflanzlicher Gerichte sowie indische Currys und thailändisches Pad Thai. Für die süßeste Versuchung des Jahres sorgt das „CupCakes“ in der Albertgasse 17 (8. Bezirk), bekannt für seine köstlichen Muffins mit decadent Toppings, darunter die beliebten Red Velvet- und Maroni-Sorten.

Des Weiteren wird auch die Kategorie für innovative Lokale gewürdigt. „Wiener Genuss Knödel“ in der Spitalgasse 33 (9. Bezirk) bietet eine frische Interpretation von traditionellen österreichischen Knödeln an, die in pikanten und süßen Variationen erhältlich sind, darunter der scharfe „Hot & Spicy“-Knödel und süße Varianten wie Pistazienknödel.

