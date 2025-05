Lieferando: Unglaubliche 90% Akzeptanz für den neuen Sozialplan!

Der Sozialplan von Lieferando umfasst freiwillige Abfindungszahlungen sowie verschiedene Unterstützungsleistungen, um den Beschäftigten während der Übergangsphase beizustehen. Medienberichten zufolge hat der Plan ein Gesamtvolumen von 1,7 Millionen Euro. In diesem Betrag ist ein spezieller Härtefallfonds in Höhe von 400.000 Euro enthalten, der dazu gedacht ist, besonders betroffene Mitarbeiter aufzufangen.

Wie die Gewerkschaft vida gegenüber der APA berichtete, werden angestellte Lieferando-Zustellerinnen und -Zusteller mit langen Kündigungsfristen spätestens im August aus dem Unternehmen ausscheiden. Dies betrifft vor allem Beschäftigte, die seit Jahren in der Firma tätig sind und nun vor einer unsicheren Zukunft stehen.

Im Gegensatz zu Wettbewerbern wie Foodora und Wolt hat die Österreich-Tochter von Just Eat Takeaway seine Fahrer in Österreich seit 2016 meist angestellt. Allerdings wurde die Personalpolitik im Frühjahr 2025 geändert, was laut Unternehmensangaben auf den zunehmenden wirtschaftlichen Druck durch die Konkurrenz zurückzuführen ist. Die neue Strategie sieht vor:

Umstellung auf ein Netzwerk freier Dienstnehmer

Erhöhung des Bedarfs an Fahrern um etwa 35–50 Prozent

Bereits ein Viertel des Auftragsvolumens wird über das neue Modell abgedeckt

des Auftragsvolumens wird über das neue Modell abgedeckt Aktuelle Suche nach freiberuflichen Zustellern, insbesondere in Graz, Klagenfurt, Linz, Innsbruck und Salzburg

Die Ministerin für Arbeit und Soziales, Korinna Schumann (SPÖ), kündigte Anfang April an, dass der Fokus angesichts des Stellenabbaus bei Lieferando auf der Plattformarbeit und der Problematik der Scheinselbstständigkeit liegen wird. Im aktuellen Regierungsprogramm wird die Schaffung eines rechtlichen Rahmens in naher Zukunft als notwendig erachtet, um die Arbeitsbedingungen im Bereich der Gig-Economy zu verbessern.

Hintergründe und Ausblick

Die Änderung in der Personalpolitik von Lieferando wirft Fragen auf, die über die aktuellen Abfindungen und Unterstützungsmaßnahmen hinausgehen. Die Umstellung von angestellten auf freiberufliche Zustellungen könnte die sozialen Sicherheiten der Arbeitnehmer stark beeinträchtigen. Es wird diskutiert, wie eine adäquate Regulierung dieser Arbeitsverhältnisse aussehen könnte und welche Maßnahmen zum Schutz der Bedürfnisse von Plattformarbeitern erforderlich sind. Die angesprochene rechtliche Entwicklung könnte entscheidend für die Stabilität und das Wohl der angestellten Fahrer und Zusteller in der gesamten Branche sein.

Zusammenfassung

Insgesamt reflektiert die Situation bei Lieferando die größeren Herausforderungen, mit denen die Lieferdienstbranche konfrontiert ist. Die angesprochenen finanziellen Hilfen sind ein Schritt, um den Übergang zu erleichtern; jedoch bleibt abzuwarten, welche konkreten Maßnahmen seitens des Gesetzgebers ergriffen werden, um die Rechte der betroffenen Arbeitnehmer zu schützen.

Das Schicksal der Plattformarbeit wird zunehmend zum Brennpunkt politischer Diskussionen in Österreich, was über den direkten Kontext von Lieferando hinausgeht.