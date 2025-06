Liesing: Die Tafel Österreich im Großmarkt Wien seit fünf Jahren aktiv

Seit fünf Jahren engagiert sich die Tafel Österreich in ihrem Hauptquartier im Großmarkt Wien, indem sie überschüssige Lebensmittel sammelt und an soziale Einrichtungen verteilt. Anlässlich dieses Jubiläums fand ein Tag der offenen Tür statt, bei dem Warenspender und Sponsoren einen Einblick in die wertvolle Arbeit der Organisation gewinnen konnten.

WIEN/LIESING. Die Tafel Österreich, die ehemals als Wiener Tafel bekannt war, hat 2020 ihr Hauptquartier im Großmarkt Wien bezogen. Zum fünfjährigen Bestehen wurde ein Tag der offenen Tür im „Großen TafelHaus“ ausgerichtet, der zahlreiche Warenspenderinnen und -spender sowie Sponsorinnen und Sponsoren anlockte. An diesem Tag haben etwa 200 interessierte Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit erhalten, sich über die Abläufe und Tätigkeiten der Organisation zu informieren und einen direkten Kontakt zu den ehrenamtlichen Helfern aufzubauen.

Der Tag der offenen Tür bot den Gästen nicht nur informative Einblicke in die Lagerhaltung, sondern auch die Möglichkeit, sich bei Speis und Trank auszutauschen. Ein besonderes Highlight war der „Tafel-Führerschein“, bei dem Besucherinnen und Besucher selbst aktiv wurden und Lebensmittel sortieren konnten. Zusätzlich gab es ein „Casino on Tour“, das für Unterhaltung sorgte.

Produktive Zusammenarbeit

Die Tafel unterstützt armutsbetroffene Menschen in sozialen Einrichtungen in ganz Österreich, indem sie diese kostenlos mit geretteten Lebensmitteln versorgt. Die Verlagerung der Tafel in den Großmarkt Wien im Jahr 2020 hat eine fruchtbare Zusammenarbeit angestoßen, bei der kostenlose Warenspenden von Großhändlern eine entscheidende Rolle spielen. Durch diese Initiative wird nicht nur der Kampf gegen Armut unterstützt, sondern auch die Lebensmittelverschwendung reduziert.

„Mit der Initiative ‚Gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung‘ setzen wir gemeinsam mit der Tafel Österreich ein wichtiges Zeichen für mehr Nachhaltigkeit“, so Oliver Stribl, Geschäftsführer der Wien Holding. Die Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung betreibt den Großmarkt Wien, wo allein im Jahr 2024 beeindruckende 1.578 Tonnen Lebensmittel gerettet werden konnten – darunter 217.000 Kilogramm vom Großmarkt Wien selbst. Ein echter Erfolg im Kampf gegen die Verschwendung.

Bedarf steigt weiter

Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Tafel Österreich, äußerte sich erfreut über das rege Interesse an der Veranstaltung: „Wir konnten den Händlerinnen und Händlern zeigen, was mit ihren wertvollen Lebensmittelspenden geschieht. Besonders frisches Obst und Gemüse ist für armutsbetroffene Menschen von großer Bedeutung, da es oftmals am teuersten ist und der Bedarf stetig steigt.“ Sie hebt hervor, dass eine Zusammenarbeit unabdingbar sei, um eine Brücke zwischen dem Überfluss von Lebensmitteln und dem bestehenden Bedarf in der Gesellschaft zu schlagen.

