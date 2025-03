Liesing: Diese drei Kleinparteien kandidieren für die Bezirksvertretung

Bei der Bezirksvertretungswahl treten in Liesing die Kleinparteien Pro23, SÖZ und KPÖ/Links an. Wofür diese stehen und welche Kandidaten auf Platz eins stehen, weiß MeinBezirk.

WIEN/LIESING. Am 27. April wählen die Wienerinnen und Wiener nicht nur einen neuen Gemeinderat, sondern auch die Bezirksvertretungen. Während viele große Fraktionen an den Wahlen teilnehmen, gibt es in Wien auch zahlreiche kleinere Parteien, die eine Stimme für spezifische lokale Anliegen suchen. In Liesing, dem 23. Bezirk, sind es in diesem Jahr die Parteien Pro23, SÖZ und KPÖ/Links, die um die Stimmen der Wähler kämpfen. Die Bierpartei, die bei den letzten Wahlen einen Sitz im Bezirksparlament hatte, nimmt diesmal nicht an der Wahl teil.

Die Mitglieder von Pro23, die 2019 gegründet wurde, konzentrieren sich auf die Verbesserung der Lebensqualität im 23. Bezirk. Zur Wahl tritt Christian Steinhoff als Spitzenkandidat an; er ist seit Januar 2024 Bezirksrat in Liesing und hat sich bereits einen Namen gemacht, indem er an mehreren Initiativen zur Stadtentwicklung teilgenommen hat. Ernst Paleta, ein Mitbegründer der Partei, steht auf Platz zwei der Kandidatenliste. Derzeit ist Pro23 mit einem Mandat im Bezirksparlament vertreten und setzt sich für Themen wie lokale Infrastruktur, Umweltpolitik und soziale Gerechtigkeit ein.

KPÖ und Links

Die KPÖ und Links treten erneut unter der gemeinsamen Liste KPÖ/Links an. Angeführt wird die Liste von Rainer Hackauf, dem Bundessprecher der KPÖ, der im 23. Bezirk in seiner politischen Laufbahn auch schon lokale Missstände anprangerte. Bei der letzten Wahl im Jahr 2020 erreichten sie nicht die notwendige Stimmenanzahl, um in die Bezirksvertretung einzuziehen. Hackaufs Ziel ist es, soziale Themen stärker in den politischen Diskurs einzubringen und die Bürger aktiv dazu zu ermutigen, sich politisch zu engagieren.

Eine weitere Kleinstpartei, die zur Wahl im 23. Bezirk antritt, ist die Partei Soziales Österreich der Zukunft (SÖZ). Auch sie ist sowohl für den Gemeinderat als auch für mehrere Bezirksvertretungen im Rennen. Nuari Awan führt die Liste in Liesing an und betont die Notwendigkeit einer sozialen und solidarischen Politik. Mit einem klaren Fokus auf soziale Gerechtigkeit und die Bekämpfung des Rechtsrucks in der Gesellschaft will SÖZ die Wähler mit Transparenz und Empathie überzeugen. Bei der letzten Wahl scheiterte die Partei mit 0,96 Prozent der Stimmen an ihrem Ziel, in die Bezirksvertretung einzuziehen.

