Liesing District Council: ÖVP Halves Its Seats, KPÖ Gains Representation

Am 12. Juni wird die neue Bezirksvertretung in Liesing angelobt. Jetzt steht fest, wie sich die insgesamt 60 Mandate verteilen. Mit der KPÖ gibt es auch eine neue Fraktion im Bezirksparlament.

WIEN/LIESING. Die Bezirksvertretungswahl 2025 ist erfolgreich abgeschlossen. Ingesamt wurden 49.926 Stimmen abgegeben. Wahlberechtigt waren 88.115 Liesingerinnen und Liesinger, was zu einer Wahlbeteiligung von 56,66 Prozent führte. Im Vergleich zur Wahl von vor fünf Jahren ist die Beteiligung um 4,85 Prozentpunkte gesunken; damals lag sie bei 61,51 Prozent. Solch eine Veränderung kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, darunter Wählerunmut oder das Fehlen von motivierenden Wahlthemen.

Mit dem endgültigen Ergebnis steht auch die Verteilung der 60 Mandate im Bezirksparlament fest. Klarer Sieger mit 38,64 Prozent der Stimmen ist die SPÖ, trotz eines leichten Minus von 1,76 Prozentpunkten. Dies bedeutet, dass die Sozialdemokraten künftig 24 Mandate stellen werden, zwei weniger als in der vorherigen Legislaturperiode. Der Verlust könnte für die SPÖ eine Herausforderung darstellen, insbesondere in einer Zeit, in der der politische Diskurs von Themen wie Wohnungspolitik, Verkehr und sozialen Dienstleistungen geprägt ist.

Zuwachs und Verluste

Die Wahlergebnisse beeinflussen natürlich nicht nur die Spitze des 23. Bezirks. Die ÖVP war bislang die zweitstärkste Fraktion, hat jedoch durch hohe Verluste nur mehr sieben Sitze, was genau der Anzahl der Mandate der Grünen entspricht. Diese Partei konnte ihre Sitze unverändert halten.

Den größten Zuwachs verzeichnet die FPÖ mit 21,99 Prozent und wird nun zur zweitstärksten Partei im 23. Bezirk. Sie erhält 14 Mandate, was auf eine zunehmende Unterstützung für populistischere Ansätze hinweisen könnte. Zudem konnten die Neos ebenfalls zulegen und stellen künftig sechs Bezirksrätinnen und -räte, zwei mehr als in den letzten fünf Jahren, was auf ein wachsendes Interesse an liberalen Ideen hinweist.

Ein Mandat für Pro23

Die Kleinpartei Pro23 hat ihr einziges Mandat gehalten und wird weiterhin von Christian Steinhoff im Bezirksparlament vertreten. Mit 3,06 Prozent der Stimmen konnte Pro23 einen Zuwachs von 0,78 Prozentpunkten verbuchen, jedoch reichte es nicht für ein zusätzliches Mandat.

Eine weitere Partei im Bezirksparlament wird die KPÖ/Links sein, die mit 2,44 Prozent der Stimmen ein Mandat erringen konnte. Rainer Hackauf, der Bundessprecher der Kommunistischen Partei, wird Liesing im Bezirksparlament vertreten. Die offizielle Angelobung des neuen Bezirksparlaments findet am Donnerstag, den 12. Juni statt.

