Liesing District Council: On Buses, Hoppers, and the Liesing Riverbank

Die erste ordentliche Bezirksvertretungssitzung nach der Wahl fand vor wenigen Tagen statt. Dabei wurden wichtige Themen besprochen, die Liesing in naher Zukunft beschäftigen werden.

WIEN/LIESING. Vor Kurzem tagte die neue Bezirksvertretung im Rahmen ihrer Legislaturperiode zum ersten Mal im gewohnten Haus der Begegnung. Bezirksvorsteher Gerald Bischof (SPÖ) informierte über aktuelle Entwicklungen und kündigte anstehende Projekte an, die für die Bezirksbevölkerung von Bedeutung sind.

Bevor es zur Abstimmung über zwölf Anträge kam, beantwortete Bischof diverse Anfragen. Pro23 wollte wissen, wann die seit langem geplante Aufdoppelung an der Kreuzung Karl-Schwed-Gasse/Friedensstraße umgesetzt wird.

Vorerst keine Hüpfer-Erweiterung

Bezogen auf die Aufdoppelung erklärte Bischof, dass die Wiener Linien „leider“ Einspruch erhoben hätten, da diese Maßnahme für die Fahrgäste problematisch sei. „Ich hoffe, dass die zuständige Stadträtin (Ulli Sima, SPÖ) unserer Meinung folgt.“ Sollte der Bezirk Unterstützung erhalten, könnte eine Umsetzung im Herbst in Betracht gezogen werden.

Das geplante „WienMobil Hüpfer“-Gebiet wird vorerst nicht erweitert. Der Bezirk hatte den Wunsch geäußert, das Angebot auch im westlichen Liesing verfügbar zu machen. Die Wiener Linien haben jedoch bekanntgegeben, dass sich das Angebot derzeit in einer Testphase befindet, wodurch eine Erweiterung momentan nicht vorgesehen ist, so Bischof.

Diskussion um Liesingbach-Ufer

Die meisten Anträge wurden einstimmig beschlossen, einschließlich eines Neos-Antrags, der den Anwohnern von Inzersdorf mehr Zugänge zum renaturierten Liesingbach-Ufer ermöglichen möchte. Der Bezirk wird die Stadt Wien anregen, bei den weiteren Arbeiten darauf zu achten, dass den Bewohnern der Zugang zum Ufer, etwa für Badeaktivitäten, weiterhin möglich ist.

Im Jahr 2024 berichtete MeinBezirk über Probleme mit den Buslinien in Liesing und Hietzing, die durch das Unternehmen Zuklinbus bedient werden. Diese Probleme, wie Verspätungen, bestehen auch weiterhin. Ein Antrag der Neos-Bezirksrätinnen Anna Mildschuh und Christine Mahrle wurde einstimmig angenommen; er fordert die Wiener Linien auf, die Situation zu evaluieren und ggf. Maßnahmen zur Verbesserung der Fahrgastzufriedenheit zu ergreifen.

Sauberkeit auf Liesings Straßen

Einem ÖVP-Antrag zufolge soll die Fassade des Gemeindebaus in der Erlaaer Straße 6–10 erneuert werden. Die FPÖ kritisierte jedoch, dass weitere Teile des Gebäudes ebenfalls sanierungsbedürftig seien. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Die Freiheitlichen brachten auch Anträge zur Sauberkeit ein. In einem Abschnitt der Gregorygasse fehlt es an Hundekot-Sackerl-Spendern; diese sollen im Bereich Riegermühle und Mühlbreiten aufgestellt werden – der Antrag wurde einstimmig angenommen. Zudem wurde beschlossen, in diesem Gebiet verstärkte „Waste Watcher“-Kontrollen durchzuführen. Im Abschnitt zwischen Kinskygasse 14 und 30 fehlten sowohl Mistkübel als auch Hundekot-Sackerl-Spender, was ebenfalls in die einstimmige Entscheidung einfloss.

Weitere Berichte über Liesing: