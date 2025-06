Liesing: Gourmetmagazin krönt Edelmoser zum besten Heurigen Wiens

Das renommierte Gourmetmagazin „Falstaff“ hat seine Suche nach dem besten Heurigen Österreichs erneut gestartet und ist fündig geworden. Der Wiener Sieger stammt aus Liesing: Das Weingut Edlmoser in der Maurer Lange Gasse 123 darf sich über diese prestigeträchtige Auszeichnung freuen.

WIEN/LIESING. Wien bietet zahlreiche gemütliche Heurige, die sowohl in den malerischen Weinbergen der Randbezirke als auch in ruhigen Stadtvierteln zu finden sind. Ein beliebter Ort ist die „10er-Marie“ in Ottakring, wo Besucher in entspannter Atmosphäre regionale Weine und traditionelle Küche genießen können. Die Winzerinnen und Winzer der Stadt sorgen für eine breite Palette an Angeboten, die jedem Geschmack gerecht werden.

In der warmen Jahreszeit sind Heurige besonders gefragt. Sie bieten den perfekten Rahmen für After-Work-Entspannung oder Wochenendausflüge mit Freunden und Familie. Das Magazin „Falstaff“ nahm sich daher auch in diesem Jahr vor, den besten Heurigen des Landes zu küren. Der Titel ging an den Heurigen Edlmoser, der mit seiner herausragenden Qualität und dem Angebot überzeugen konnte.

97 von 100 Punkten

Die Auszeichnung zum besten Heurigen und Buschenschank wird von einer engagierten Online-Community vergab, die über das ganze Jahr hinweg Erfahrungen und Bewertungen teilt. „Falstaff“ aggregiert diese Stimmen zu einer Gesamtwertung, die einmal jährlich in ihrem umfassenden Guide veröffentlicht wird. Diese Art der Bewertung hat in der Gastronomie und Anbieter von regionalen Produkten an Bedeutung gewonnen.

Die Bewertung gliedert sich in vier Kategorien: Essen (max. 40 Punkte), Wein (max. 30 Punkte), Ambiente (max. 20 Punkte) und Service (max. 10 Punkte). Der Heurige Edlmoser beeindruckte in allen Kategorien und erreichte insgesamt 97 von 100 möglichen Punkten. Lediglich im Bereich Essen (38/40) und Ambiente (19/20) gab es geringfügige Punktverluste.

Wer die hohe Qualität des Heurigen persönlich erleben möchte, hat die Möglichkeit, ihn an den kommenden Aussteck-Terminen zu besuchen. Diese finden vom 16. bis 27. Juli statt, jeweils montags bis freitags ab 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags ab 14 Uhr. Weitere Aussteck-Termine sind für den Zeitraum vom 10. bis 21. September sowie vom 5. bis 16. Oktober vorgesehen. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Website des Weinguts: edlmoser.at.

