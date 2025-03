Liesing: Weniger Beton und mehr Grün am Gustav-Holzmann-Platz

Ein Teil des Gustav-Holzmann-Platzes in Wien-Liesing wird bald umfassend umgestaltet, um mehr Grün und Erholung für die Einwohner zu schaffen. Ab April beginnen die Bauarbeiten, und bis zum Sommer soll der Umbau abgeschlossen sein.

WIEN/LIESING. Der Gustav-Holzmann-Platz ist das Herzstück des Carrée Atzgersdorf, einem Wohngebiets, das seit seiner Erschaffung vor etwa fünf Jahren immer mehr zum Leben erweckt wurde. Heute ist der Platz ein beliebter Treffpunkt für die Anwohner, die hier spielen, plaudern oder einfach die frische Luft genießen. Allerdings dominieren Betonflächen das Bild, was die Nutzungsmöglichkeiten einschränkt. Die Neugestaltung hat zum Ziel, den Platz attraktiver und einladender zu machen, insbesondere für die heißen Sommertage.

„Vor zehn Jahren, als die Planungen für das Carrée Atzgersdorf starteten, wurde viel Wert auf Platz für den Wochenmarkt gelegt“, erklärt Wolfgang Ermischer, SPÖ-Bezirksrat und Büroleiter der Bezirksvorstehung. Dabei kam es jedoch auch zu einer hohen Versiegelung durch Asphalt. Bei einer kürzlich durchgeführten Befragung der Anwohner durch die Gebietsbetreuung Stadterneuerung äußerten viele den Wunsch nach mehr grünen Flächen und einer Umgestaltung des Platzes. Die Stadt Wien übernimmt die Verantwortung für die Umgestaltung eines zentralen Bereichs, während die umliegenden Bauträger für das restliche Gebiet verantwortlich sind.

Pflastersteine, Bäume und ein Trinkbrunnen

Um den Platz aufzufrischen, wird ein Teil der Betonoberfläche aufgebrochen und durch ein liebevoll gestaltetes Kleinsteinpflaster ersetzt. Geplant sind auch die Pflanzung von zwei neuen Bäumen sowie schattige Sitzbänke, die den Aufenthalt angenehmer machen sollen. „Die Umgestaltung ist eine direkte Antwort auf die Bedürfnisse der Anwohner, die mehr Abwechslung und Schatten suchen“, sagt Ermischer.

Zusätzlich werden Nebelduschen installiert und ein neuer Trinkbrunnen für mehr Erfrischung sorgen. Auf einer angrenzenden Grünfläche sind sogar drei weitere Bäume geplant. Alle Bäume werden mit modernen Bewässerungssystemen ausgestattet, um ihr Wachstum und ihre Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus sind neue Staudenbeete in der Planung, die zur Biodiversität und zum ästhetischen Gesamtbild des Platzes beitragen werden.

Wochenmarkt im Carrée

Die Umgestaltung wird auch den Wochenmarkt, der jeden Mittwoch von 14 bis 18 Uhr am Platz stattfindet, bereichern. Nach dem Einkauf können die Besucher in einer angenehmen, begrünten Umgebung verweilen und ihre Einkäufe in Ruhe genießen. Der Wochenmarkt ist ein seit Ende 2021 fester Bestandteil des Gustav-Holzmann-Platzes und hat sich zu einem beliebten Anlaufpunkt für frische Produkte und lokale Angebote entwickelt.

Der Baustart ist für April angesetzt, und die Arbeiten sollen noch in diesem Sommer abgeschlossen sein. „Wir wollen den Wünschen der Bewohner nachkommen und investieren 240.000 Euro aus dem Bezirkshaushalt in diese Maßnahmen“, betont Bezirksvorsteher Gerald Bischof (SPÖ).

