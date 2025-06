Linie D betroffen: Wasserrohrbruch verursacht Probleme im öffentlichen Verkehrsnetz in Wien

Ein Wasserrohrgebrechen am Alsergrunder Bauernfeldplatz führt am Mittwochmorgen zu erheblichen Störungen im Straßenbahnverkehr der Linie D. Die Reparaturen könnten laut Wiener Wasser bis Mitternacht andauern.



Aktualisiert am 25. Juni um 7.43 Uhr



WIEN/ALSERGRUND. Am frühen Mittwochmorgen gab es erhebliche Probleme bei der Straßenbahnlinie D am Alsergrund. Diese Linie fährt seit 6.30 Uhr nicht mehr zwischen Börse und Franz-Josefs-Bahnhof.

Ursache für die Störung ist ein Wasserrohrgebrechen an der Kreuzung Bauernfeldplatz/Porzellangasse. Details über den genauen Vorfall und die voraussichtliche Dauer der Störung sind derzeit noch unklar. Ebenso bleibt unbestimmt, welche Straßen im betroffenen Bereich gesperrt sind.

Als Alternativen raten die Wiener Linien zur Nutzung der Linien U4 oder 40A. Zudem werden die Züge der Linie D ab der Börse zum Schottenring und ab dem Franz-Josefs-Bahnhof zum Wallensteinplatz umgeleitet.

Notbrunnen eingerichtet

Laut einem Sprecher von Wiener Wasser wurde ein plötzlicher Rohrbruch an einer sogenannten 150er-Rohrleitung festgestellt. Ab 6.45 Uhr sind Einsatzkräfte vor Ort, und ein Notbrunnen wurde in der Grünneutorgasse 2 eingerichtet, erklärte Sprecher Christian Stern.

Derzeit wird die Schadensursache eruiert, und es ist zu erwarten, dass die Reparaturarbeiten bis mindestens Mitternacht andauern werden, so Stern weiter.

Artikel wird laufend aktualisiert.

Zusätzliche Informationen:

Außerdem wird am Mittwoch mit Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius gerechnet, was für viele Wiener einen angenehmen Sommertag verspricht, auch wenn die Verkehrsstörungen zusätzlichen Stress verursachen können.