Linz reagiert auf Gewaltwelle: Sicherheitsgipfel soll Lösungen bringen

Linz plant Sicherheitsgipfel nach mehreren Gewalttaten

In Linz wird im Mai ein Sicherheitsgipfel einberufen. Anlass sind drei Vorfälle in der Stadt innerhalb weniger Wochen.

Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) und Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) kündigten an, Vertreterinnen und Vertreter von Polizei, Präventions- und Sozialbereich einzuladen, um sicherheitsbehördliche, sozialpolitische und präventive Aspekte zu behandeln.

Anlassfälle der vergangenen Wochen

Mitte März wurde auf der Landstraße in Linz ein Passant niedergestochen, ein weiterer Passant wurde dabei schwer verletzt. Vergangene Woche schlug ein Mann am Südbahnhof in Linz einem anderen Mann mit einem Beil auf den Kopf; der Angegriffene wurde schwer verletzt. In beiden Fällen kannten sich Täter und Opfer den Angaben zufolge nicht.

Ebenfalls vergangene Woche erschoss die Polizei einen Mann in einer Linzer Wohnung. Der Mann war nach den Angaben mit einer Schere und Sprite bewaffnet. Die Polizei gab an, ihn nach derzeitigem Ermittlungsstand in Notwehr erschossen zu haben.

Ausgestaltung des Sicherheitsgipfels

In einer Aussendung am Mittwoch wurden Inhalte und Einladungen für den Sicherheitsgipfel beschrieben. Neben Vertreterinnen und Vertretern der Polizei sollen Fachleute aus Präventions- und Sozialbereich teilnehmen. Geplant ist, sicherheitsbehördliche, sozialpolitische und präventive Fragen gemeinsam zu beraten.

Bürgermeister Prammer betonte, es sei wichtig, die Situation in Linz sachlich aufzuarbeiten. Beim Sicherheitsgipfel sollen nach seinen Angaben gemeinsam mit den zuständigen Stellen konkrete Schritte beraten werden. Als Ziele nannte er mehr Sicherheit für die Linzerinnen und Linzer sowie ein abgestimmtes Vorgehen aller Beteiligten. Der Gipfel sei bereits nach dem Vorfall am Südbahnhofmarkt vereinbart worden; mit der Durchführung habe man zugewartet, um nicht vorschnell zu reagieren.

Sicherheitsstadtrat Raml erklärte, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung habe durch Attacken auf offener Straße in der Linzer Innenstadt massiv gelitten. Beim Sicherheitsgipfel solle zusätzlich zu einer sachlichen Lagebeurteilung vor allem die Stadt gemeinsam mit Polizei und Expertinnen und Experten konkrete Sicherheitsmaßnahmen besprechen und umsetzen.

ÖVP-Vizebürgermeister Martin Hajart hatte bereits am Dienstag eine Sicherheitskonferenz in Linz gefordert.